Azerbaycan'dan Türkiye'ye askeri kargo seferi sırasında, Gürcistan-Azerbaycan sınırında uçağın düşmesi sonucu şehit olan Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın (40), memleketi Balıkesir'de düzenlenen askeri törenle ebediyete uğurlandı. Sayın'ın şehadeti, ailesini ve tüm ülkeyi yasa boğdu.

Balıkesir'deki törene yoğun katılım

Şehit Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın için Balıkesir'in simgelerinden Zağnos Paşa Camisi'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve çok sayıda protokol üyesi katılım gösterdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partiler, törene çelenk göndererek şehide son görevlerini yerine getirdi.

Şehidin ailesinden yürek burkan veda

Şehidin eşi Zeliha Sayın, annesi Kezban Sayın, babası Adem Sayın ve kardeşi Enes Sayın da törende hazır bulundu. Şehidin Adem Kutay (10), Zeynep (2) ve 3 aylık Kağan isminde üç çocuğunun olduğu öğrenildi.

Sayın'ın Türk bayrağına sarılı naaşı camiye getirildiğinde, ailesi tabutun başından bir an olsun ayrılmadı ve gözyaşlarına boğuldu. Özellikle şehidin eşi Zeliha, annesi Kezban ve oğlu Adem Kutay'ın, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildiği görüldü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Emre Sayın'ın naaşı, tekbirler eşliğinde Başçeşme Şehitliği'nde toprağa verildi.