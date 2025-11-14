Balıkesir’in Bandırma Limanı’na gelen Spiridon-II adlı canlı hayvan gemisindeki işlemler yargıya taşındı. Uruguay’dan getirilen 2 bin 901 adet damızlık gebe büyükbaş hayvandan 138’inin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “uygunsuz” olarak değerlendirilmesi üzerine, Balıkesir 2. İdare Mahkemesi’ne yürütmenin durdurulması talebiyle dava açıldı.

“Kimlik tespitinde ciddi hatalar yapıldı” iddiası

Davacı tarafın sunduğu dilekçede, kimlik tespitlerinde ciddi hatalar bulunduğu ileri sürüldü. Dilekçede şu iddialar yer aldı:

Küpe ve RFID kontrollerinin bakanlık personeli yerine gemi çalışanları tarafından yapıldığı,

Uzun yolculuk nedeniyle hayvanların kirlenmesi sonucu küpe sinyallerinin okunamadığı,

Bazı hayvanların bu nedenle yanlış şekilde “küpesiz” olarak değerlendirildiği,

Gemide günlerce bekletilen hayvanlarda ölü doğumlar ve yavru kayıpları yaşandığı, belirtildi.

Bakanlık: “518 hayvanda kimlik sorunu tespit edildi”

Tarım ve Orman Bakanlığı ise mahkemeye sunduğu savunmada, gemideki belgeler ile fiili tespitler arasında uyumsuzluk bulunduğunu açıkladı. Bakanlığın beyanına göre:

Toplam 518 hayvanın kimlik bilgilerinde sorun tespit edildi.

Tüm işlemler mevzuata uygun şekilde Bandırma Limanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası ekipleri tarafından yürütüldü.

Mahkeme kararının kısa sürede açıklanması bekleniyor

Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin kararın, önümüzdeki günlerde Balıkesir 2. İdare Mahkemesi tarafından açıklanması bekleniyor.