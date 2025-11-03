İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 2 Nisan 2024 tarihinde bir gece kulübünde çıkan ve 29 işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan feci yangınla ilgili davanın duruşması görüldü. Mahkeme, dosyaya yeni eklenen bilirkişi raporunu değerlendirirken, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamına hükmetti ve davayı aralık ayına erteledi.

2 Nisan 2024 tarihinde Beşiktaş’ta faaliyet gösteren bir eğlence mekanında tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçinin hayatını kaybetmesi üzerine açılan davanın on birinci duruşması, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Aralarında iş yeri sahiplerinin de bulunduğu 4’ü tutuklu toplam 22 sanığın yargılandığı dava, sanıklar ve taraf avukatlarının katılımıyla yapıldı. Duruşmaya katılan müşteki ve katılan avukatları ile hayatını kaybeden işçilerin aileleri, adaletin bir an önce tecelli etmesini ve davanın uzun süredir devam eden seyrine bir son verilerek karara bağlanmasını talep etti. Ailelerin bu yöndeki duygusal ve kararlı beyanları duruşma salonunda dikkat çekti.

Dosyaya yeni giren bilirkişi raporunun detayları

Dava sürecinde kritik bir aşama olan, dosyaya yeni eklenen detaylı bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Raporda yer alan tespitler, olayın çarpıcı bir şekilde öngörülebilir, engellenebilir ve basit önlemlerle felaketin sonuçlarının bertaraf edilebilir nitelikte olduğunu ortaya koydu. Uzmanlar, yüksek yanıcılık potansiyeline sahip malzemelerin bulunduğu bir ortamda, gerekli dikkat ve özenden yoksun bir şekilde, kişisel koruyucu ekipman kullanılmadan çalışılmasını ve özellikle kaynak işlemi sırasında yapılması gereken soğutma prosedürlerinin uygulanmamasını, yangının asıl kök nedeni olarak işaret etti.

Sanıkların kusur durumları ve mahkemenin kararı

Bilirkişi raporunda sanıkların olaydaki sorumluluk dereceleri de ayrıntılı olarak belirlendi. Rapora göre, sanıklardan Şehzade Şekergümüş ve Mehmet Menduh Ceylan ile İsmet Şen’in eylemlerinin olayda birinci derecede asli etkili olduğu belirtildi. İbrahim Bildirici ise ikinci derecede asli etkili olarak değerlendirildi. Rapor, sanık Fatma Dörtgül, Sibel Çelik ve Dursun Çelik’i olayda kusursuz bulurken; Çağatay Altunel ve Kahraman Erdem’in tali etkileri olduğu kaydedildi. En çarpıcı tespitlerden biri, olayın gece kulübünün ruhsatlı faaliyetini sürdürürken değil, bir tamirat-tadilat şantiyesi ortamında meydana geldiği yönündeki değerlendirme oldu.

Mahkeme heyeti, taraflara son eklenen bilirkişi raporuna ilişkin savunmalarını hazırlayabilmeleri için ek süre tanınmasına karar verdi. Yargılamanın selameti ve kaçma şüphesi gibi nedenlerle mahkeme, tutuklu sanıkların mevcut tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Beşiktaş'taki feci yangın davasının bir sonraki duruşması, kapsamlı inceleme ve savunmaların hazırlanması için 22 Aralık 2025 tarihine ertelendi.