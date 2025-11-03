Son Mühür - İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Mattia Ahmet Minguzzi davasında beraat eden iki suça sürüklenen çocuk için gerekçeli kararı yayımladı. Kararda, sanıkların öldürme eyleminde aktif bir rol üstlendiklerine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı ifade edildi.

Kadıköy’de 24 Ocak’ta kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda akranları tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Minguzzi’nin davasında geçtiğimiz duruşmada karar açıklanmış, iki çocuk en üst sınırdan 24 yıl hapis cezasına çarptırılmış, diğer iki çocuk ise beraat etmişti. Mahkeme, beraat kararına ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Deliller değerlendirildi, suç isnadı kesinleşmedi

Gerekçeli kararda, beraat eden iki çocuğun olay günü diğer sanıklarla birlikte pazara gittikleri ve bir süre birlikte görüldükleri belirtildi. Ancak dijital materyaller, HTS kayıtları, telefon içerikleri, kamera görüntüleri, tanık beyanları ve savunmalar birlikte incelendiğinde, öldürme eylemine dair doğrudan ve şüpheden uzak delil bulunmadığına vurgu yapıldı.

Mahkeme, “öldürme eyleminde aktif eylemlerinin bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilemediğini” ifade ederek sanıkların cezalandırılmasına yer olmadığına karar verdi.

TCK 39: suç teşviki veya yardım unsuru bulunmadı

Kararda, çocukların Türk Ceza Kanunu’nun 39. maddesi kapsamında değerlendirilebilecek biçimde suça teşvik, araç sağlama, icrayı kolaylaştırma ya da suç sonrası yardım vaadi gibi fiillerinin tespit edilemediği belirtildi. Bu nedenle Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 223/2-e maddesi uyarınca iki suça sürüklenen çocuk hakkında ayrı ayrı beraat kararı verildi.

Ne olmuştu?

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak’ta Kadıköy’de kaykay malzemesi almak için gittiği pazar alanında akranlarıyla yaşanan tartışma sonrası bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan çocuklardan ikisi tutuklanmış, ikisi ise yargılama sonunda beraat etmişti. Soruşturma ve yargı süreci, kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Soruşturma devam ediyor.