Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazası, büyük panik yarattı. İçinde öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu bir dolmuş minibüsünün önündeki cipe arkadan çarpması sonucu, toplam 13 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazanın 10 Kasım hazırlıklarından dönen Fatih Ortaokulu öğrencilerini taşıyan araçta yaşanması üzüntüye neden oldu. Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Talihsiz kaza Akkuş-Niksar Caddesi'nde yaşandı

Kaza, Yunus Emre Mahallesi mevkisinde bulunan Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Fikret A. idaresindeki 52 D 5039 plakalı dolmuş minibüsü, aynı şeritte seyir halinde olan Musa G. yönetimindeki 34 NIC 244 plakalı cipe hızla arkadan çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, cipin aniden durmasıyla birlikte dolmuşun fren mesafesini ayarlayamadığı ve çarpışmanın bu esnada gerçekleştiği belirlendi. Çarpışmanın şiddetiyle cipte bulunan bir yolcu (Orhan A.) ile dolmuş minibüsündeki bir öğretmen ve 11 ortaokul öğrencisi hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların sağlık durumu iyi: Hazırlıktan dönüyorlardı

Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ve polis ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralanan 13 kişi, daha sonra ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel bir sağlık kuruluşuna sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı kaydedildi. Yaralanan öğrencilerin, okullarında gerçekleşecek olan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü etkinliklerinin spor çalışmaları ve provalarından döndükleri öğrenildi. Fatih Ortaokulu öğrencisi olan çocukların yaşadığı bu talihsiz olay, hem okul yönetimini hem de velileri endişelendirdi.

Soruşturma devam ediyor: Kazanın nedeni araştırılıyor

Meydana gelen trafik kazasıyla ilgili olarak emniyet birimleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Kaza yerindeki güvenlik kamerası kayıtları, çarpışmanın anlık bir durma neticesinde meydana geldiğini gösterse de, her iki aracın sürücüsünün de ihmal payı olup olmadığı detaylıca araştırılıyor. Trafik ekipleri, olay yerinde gerekli ölçümleri yaparak kazanın kesin nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.