Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Valiliği, Cumhuriyet’in 102. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutlamak amacıyla kent genelinde kapsamlı bir etkinlik programı hazırladı. 17 Ekim’de başlayacak kutlamalar, 29 Ekim’de Haluk Levent konseriyle zirveye ulaşacak.

Cumhuriyet coşkusu İzmir sokaklarını süsleyecek

İzmir Valiliği koordinasyonunda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, bu yıl da Cumhuriyet ruhunu en güçlü şekilde yaşatacak etkinliklerle dolu. Kentin dört bir yanında konserler, sergiler, gösteriler ve fener alayıyla Cumhuriyet’in 102. yılına yaraşır bir atmosfer oluşturulacak.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, tüm İzmirlilere çağrıda bulunarak şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte, milletimizin büyüklüğüne yakışır şekilde, onurla, sevinçle ve büyük bir coşkuyla kutlayalım.”

Kutlamalar 17 Ekim’de başlayacak, 29 Ekim’de sona erecek

Kutlama programı 17 Ekim’de başlarken, kentte 12 gün boyunca farklı etkinlikler düzenlenecek. 28 Ekim Salı günü saat 13.00’te, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasının ardından Hükümet Konağı önünde halk oyunları gösterisi yapılacak. Hafta boyunca, elle dokunan Türk Bayrağı İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a teslim edilecek.

29 Ekim Çarşamba sabahı Valilik makamında tebrikat töreni düzenlenecek, ardından saat 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda geçit töreni başlayacak. Vali Dr. Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, törene katılan halkı selamlayacak. Tören, protokol konuşmaları, halk oyunları gösterileri ve askeri geçit bölümüyle devam edecek.

29 Ekim saat 17.00’de, Konak Atatürk Meydanı’nda Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu “Cumhuriyet’in 102. Yılı” konserini gerçekleştirecek. Saat 20.00’de Hükümet Konağı önünden başlayacak fener alayı, Cumhuriyet Meydanı’ndan geçerek Gündoğdu Meydanı’nda son bulacak. 21.00’de Cumhuriyet Meydanı’nda havai fişek gösterileri, 21.30’da ise Haluk Levent konseri kutlamalara final yapacak.

“Cumhuriyete sevdalı İzmirlilere çok yakışan bir bayram olacak”

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Cumhuriyet’in 102. yılını büyük bir katılımla kutlayacaklarına inandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Cumhuriyet’in sarsılmaz temellerinde büyük payı olan İzmir, bu 29 Ekim’de de yürekten bir heyecanla, gururla ve büyük bir coşkuyla ayağa kalkacak. Cumhuriyet bizlere bırakılmış en kıymetli miras, bağımsızlığımızın ve özgürlüğümüzün sembolüdür.



Bu aziz mirasa sahip çıkmak ve onu gelecek nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Tüm hemşehrilerimizden evlerini ve iş yerlerini şanlı bayrağımızla süslemelerini istiyorum. İzmir; silahlı kuvvetleri, kurumları, üniversiteleri, sivil toplum kuruluşları, gençleri ve çocuklarıyla el ele vererek Cumhuriyet’in 102. yılını büyük bir birlik ve dayanışma ruhuyla kutlayacak.”

Hafta boyunca dopdolu etkinlik programı

Konak Atatürk Meydanı’nda düzenlenecek etkinlikler kapsamında, Türk Bayrağı’nın dokuma tezgâhındaki ilk ilmeğini İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban atacak. Vatandaşların el emeğiyle dokuyacağı bayrak, hafta boyunca meydanda sergilenecek.

Programda ayrıca;

Atatürk fotoğraflarından oluşan sanat sergisi,

Zeybek ve halk oyunları gösterileri,

Cumhuriyet konseri,

Resim sergisi, klasik müzik dinletisi,

Akıl ve zekâ oyunları turnuvası,

Çoksesli gençlik korosu konseri,

Bando ve Türk müziği dinletileri,

Bağlama ve koro konserleri,

Deneyap ve robokod sergileri,

Plastik sanatlar sergisi,

Spor istasyonlarında masa tenisi, mini golf, voleybol, futbol, basketbol, bilek güreşi ve langırt etkinlikleri yer alacak.