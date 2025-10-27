Türkiye'de her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde bankaların çalışma saatleri vatandaşların gündeminde öne çıkıyor. Özellikle resmi tatil nedeniyle işlem yapmayı planlayanlar, bankaların 28 Ekim günü açık olup olmadığını ve mesai saatlerinin nasıl olacağını sıklıkla soruyor. Bu tarihlerde bankacılık işlemlerinin zamanlaması hem bireyler hem de şirketler için önem kazanıyor.

28 Ekim Pazartesi günü sabah saatlerinde bankalar hizmet veriyor, ancak resmi tatil ilanı gereği öğleden sonra şubeler kapanıyor. Bu kapsamda, bankalarda işlemler saat 12.30'a kadar gerçekleştirilebiliyor. Özellikle EFT ve havale gibi finansal transferler için işlem zamanına dikkat etmek gerekiyor. Çünkü saat 12.30 sonrası yapılan transferler, ilk mesai günü olan 31 Ekim Perşembe günü hesaba geçiyor.

Bankacılık İşlemlerinde Detaylar

Resmi tatil süresince bankalardaki işlem saatleri değişiyor. 28 Ekim’de gerçekleştirilen işlemler yalnızca sabah mesai saatlerinde geçerli; öğleden sonra ise hiçbir banka hizmet vermiyor. Faaliyetlerin bu şekilde organize edilmesi, bankacılık sektöründe yılın son çeyreğinde yoğunluk yaşanmasına sebep olabiliyor. Ayrıca Borsa İstanbul da aynı mesai saatlerine tabi oluyor ve finans piyasalarında işlemler yine yarım gün sürüyor.

Bankalar 29 Ekim'de Kapalı

29 Ekim Salı günü ise tüm bankalar resmi tatil kapsamında kapalı oluyor. Bu tarihte ne kamu bankaları ne de özel bankalar şube bazında hizmet vermiyor. Yalnızca dijital kanallar üzerinden bazı işlemler sınırlı şekilde yapılabiliyor. Fakat şubelerde yüz yüze işlem yapmak mümkün olmuyor ve tüm faaliyetler 31 Ekim Perşembe sabahı yeniden başlıyor.

Teknik Bilgiler ve İstatistikler

Türkiye genelinde özel ve kamuya ait bankalar toplamda 10.000’in üzerinde şubede hizmet veriyor. Yılın bu dönemi bankacılıkta işlem hacminin en yoğun olduğu dönemlerden biri. Bankacılık sektöründeki hızlı dijitalleşme sayesinde vatandaşlar, tatil günlerinde mobil bankacılık ve internet bankacılığını kullanarak temel işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Ancak para transferlerinde resmi tatil kısıtlaması sebebiyle gecikmeler yaşanabiliyor.

Kısacası, 28 Ekim Pazartesi günü bankalar yalnızca sabah saatlerinde hizmet veriyor ve 12.30’dan sonra şubeler kapanıyor. 29 Ekim'de ise bankalarda hiçbir faaliyet yürütülmüyor. Bankacılık işlemleri planlanırken resmi tatil tarihlerine dikkat etmek büyük önem taşıyor.