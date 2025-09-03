Son Mühür - ABD’li ünlü rapçi Cardi B, Los Angeles’ta kendisine açılan 24 milyon dolarlık tazminat davasıyla karşı karşıya kaldı. 2018’de hamile olduğu dönemde, bir kadın doğum uzmanının ofisi önünde güvenlik görevlisi Emani Ellis’in, 7,5 cm uzunluğundaki tırnağıyla yanağını kestiği ve üzerine tükürdüğü iddiasıyla dava edildi. Cardi B ise mahkemede, güvenlik görevlisine dokunmadığını ve tükürmediğini savundu. Ünlü rapçi, Ellis’in kendisini takip edip kaydetmeye çalıştığını ve yaşanan tartışmanın yalnızca sözlü olduğunu belirtti.

Mahkeme sonuçlandı

Mahkeme jürisi, saldırı, darp ve duygusal zarar iddialarının tamamında Cardi B’yi akladı ve tazminat talebini reddetti. Kararın ardından Cardi B,"Tüm gün çalışıyorum ve param için, çocuklarım için, baktığım insanlar için çok çalışıyorum. Yani kimse bana dava açıp, ben sadece anlaşmaya varırım diye düşünmesin." dedi. Ayrıca, hayranlarından davanın sonuçlanmasının ardından Emani Ellis ve ailesine saygılı olmalarını ve rahatsızlık vermemelerini istedi.