Bandırma açıklarında 22 Ekim’den bu yana karaya yanaşmasına izin verilmeyen canlı hayvan taşıma gemisi Spiridon II, 24 günlük bekleyişin ardından rotasını yeniden Uruguay’a çevirdi. Çanakkale Boğazı’nı geçerek Akdeniz’e açılan gemi, Bozcaada açıklarında ilerlerken uzmanlar, dönüş yolculuğunun ciddi riskler barındırdığı uyarısında bulundu.

Mahkeme kararıyla binlerce hayvan Türkiye’ye alınmadı

Mahkeme, gemideki hayvanların kayıtlarıyla uyuşmadığını ve bazı hayvanların mikroçip veya küpesinin bulunmadığını belirterek ithalatın uygun görülmediğini duyurmuştu. Gemide 146 hayvanın mikroçipi okunamazken, 58 sığır yolculuk sırasında hayatını kaybetmiş, 469 hayvanın kayıtlarıyla uyuşmadığı tespit edilmişti. Bu gerekçelerle, gemideki binlerce hayvan Türkiye’ye alınmayarak menşe ülkeye geri gönderilme kararı verildi.

Açıkta bekleyen gemide 140 gebe düve doğum yaptı iddiası

Sahadan gelen iddialara göre, gemi demirde beklediği süre zarfında yaklaşık 140 gebe düve doğum gerçekleştirdi. Doğan buzağılardan çoğunun yaşamını sürdüremediği belirtilirken, uzmanlar doğumların kapalı ve hijyenik olmayan bir gemi ortamında gerçekleşmesinin hem buzağılar hem de anneleri açısından ölümcül risk taşıdığına dikkat çekti.

Uzmanlardan ölümcül uyarılar

Animal Welfare Foundation yetkilisi Maria Boada, sosyal medyada yaptığı açıklamada geminin yeniden uzun bir yolculuğa çıkmasının hayvanlar için ciddi tehlike oluşturduğunu belirterek, “Yeterli yem sağlanmamış. Bu hayvanların Uruguay’a sağ salim ulaşması oldukça zor. Büyük ihtimalle denizde gemiden atılacaklar” ifadelerini kullandı.

Avustralyalı veteriner Dr. Lynn Simpson ise gemiden gelen bilgilerin sadece hayvan refahı açısından değil, aynı zamanda halk sağlığı ve çevre güvenliği açısından da tehdit oluşturduğunu vurguladı. Simpson, “Kararmış ve çürüyen hayvan cesetlerinden sızan sıvılar güverteye yayılıyor. Bu durum bulaşıcı hastalık riskini artırıyor. Mürettebat da yüksek sıcaklık, amonyak ve kötü hijyen koşullarından olumsuz etkileniyor” dedi.

Uruguay’da hayvanların durumu takip edilecek

Animal Save Movement Türkiye, geminin Uruguay’a ulaşması durumunda hayvanların durumunun ülkedeki partner kuruluş tarafından takip edileceğini açıkladı. Uzmanlar, uzun yolculuk, yetersiz beslenme, kötü yaşam koşulları ve açıkta gerçekleşen doğumlar nedeniyle gemideki hayvanların yaşam şansının son derece düşük olduğunu belirtiyor.