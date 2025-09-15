Son Mühür/ Merve Turan - Seferihisar’da 9 Eylül coşkusu, geleneksel hale gelen yelken yarışlarıyla kutlandı. Akarca Teos Yat ve Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları’na 183 sporcu katıldı. Sporcular, üç gün boyunca 7 farklı kategoride mücadele etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Kıyasıya geçen mücadelelerin ardından sporcular ödüllerini aldı. Törende konuşan Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İnanç Karabulut, yelkenin “sporun satrancı” olduğunu belirterek, “Sığacık Körfezi’nin zorluğu sporcularımıza büyük tecrübe kazandırıyor. Seferihisar’dan yetişen birçok sporcunun uluslararası başarılarla bizleri gururlandıracağına inanıyoruz” dedi.

Belediyeden destek mesajı

Karabulut, Seferihisar Belediyesi’nin yelkene ve su sporlarına desteğini sürdüreceğini vurguladı. Belediye, tüm sporcuları tebrik ederek organizasyona katkılarından dolayı Teos Yat ve Yelken Kulübü’ne teşekkür etti.