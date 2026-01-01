Son Mühür/ Beste Temel - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, 2025 yılında katıldığı müsabakalarda önemli başarılara imza attı. Sporcular yıl boyunca 238 kez kürsüye çıktı. Uluslararası organizasyonlarda kazanılan 33 madalyanın 10’u altın, 11’i gümüş, 12’si bronz olarak kayıtlara geçti. Bu alanda judo 11 madalya ile ilk sırada yer aldı. Buz pateni 6, güreş ve atletizm 4’er, tekvando 2 ve triatlon 1 madalya ile öne çıktı.

Triatlon ve judo zirvede

Bireysel sporlarda 2025 yılının en başarılı branşları triatlon ve judo oldu. Triatletler, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 12 altın, 17 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak 41 kez kürsüye çıktı ve 7 kupa elde etti.

Judo branşı ise toplam 41 madalya ve 3 kupa ile yılı zirvede tamamladı. Judocular, ulusal şampiyonalarda 30, uluslararası organizasyonlarda ise 11 madalya kazandı.

Artistik buz pateni 37 madalya ile üçüncü sırada yer alırken; atletizm ve jimnastik 17’şer madalya ile dördüncülüğü paylaştı. Güreş ve okçuluk 16’şar, para atıcılık 15, tekvando 12 madalya ile yılı tamamladı.

Tuna Tunca tarihe geçti

Kulübün otizmli ultra maraton yüzücüsü Tuna Tunca, 3 saat 26 dakikalık derecesiyle 34 kilometrelik Manş Denizi’ni yüzerek geçen ilk otizmli Türk sporcu oldu. Tunca, Cebelitarık Boğazı’nı 5 saat 32 dakikada solo geçerek bunu başaran dünyadaki ilk otizmli yüzücü unvanını da kazandı.

Engelli branşlarda uluslararası dereceler

Para jimnastikte Avrupa şampiyonluğu elde edilirken, tekerlekli sandalye basketbolunda dünya ikinciliği, görme engelli judoda Avrupa üçüncülüğü kazanıldı. Engelli sporcular, hem uluslararası hem ulusal organizasyonlarda kürsüden inmedi.

Judo ve tekvandoda Avrupa organizasyonlarında gümüş ve bronz madalyalar elde edilirken, engelli branşlarda Türkiye şampiyonlukları kazanıldı. Ampute Futbol Takımı ise Süper Kupa Finali’nde Türkiye ikincisi oldu.

Sutopunda tarihi sezon

Kadın Sutopu Takımı, Avrupa kupasında üst üste ikinci kez namağlup şampiyon oldu. Alt yaş kategorilerindeki kadın takımları da play-off ve finalleri namağlup tamamlayarak şampiyonluklara ulaştı.