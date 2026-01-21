Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde sürdürdüğü yol yenileme programı kapsamında Seferihisar Camikebir Mahallesi’nde bulunan Şehit General Temel Cingöz Caddesi’ni baştan sona elden geçirdi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda altyapı düzenlemeleri tamamlandı, ardından caddeye toplam 1.250 ton asfalt serildi. Yaya güvenliği ve erişilebilirliğin artırılması amacıyla caddenin iki tarafına boydan boya kaldırım yapıldı.

Bordür ve parke imalatları tamamlandı

Çalışmalar kapsamında 700 metre bordür imalatı gerçekleştirildi, 1.500 metrekare parke kaplaması yapıldı. Yenilenen yol ve kaldırımlar sayesinde cadde, hem araç sürücüleri hem de yayalar için daha düzenli, güvenli ve kullanışlı bir yapıya kavuşturuldu.

“Yağmurda yürümek mümkün olmuyordu”

Seferihisar Camikebir Mahallesi Muhtarı Ayşegül Parlak, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Parlak, caddenin geçmişte yağışlı havalarda su birikintileri nedeniyle yaya kullanımı açısından ciddi sorunlar barındırdığını, altyapının da yenilenmesiyle bu sıkıntıların ortadan kalktığını ifade etti. Parlak, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’a teşekkür etti.

Esnaf ve mahalle sakinlerinden olumlu geri dönüş

Yenileme çalışmalarının ardından cadde esnafı ve mahalle sakinleri memnuniyetini dile getirdi. Seferihisarlı yurttaş Serap Zararcı, çalışmalar sürecinde kısa süreli zorluklar yaşandığını, ancak ortaya çıkan sonucun caddeye değer kattığını belirtti.