Kan donduran olay, 19 Temmuz sabahı saat 07.30 sıralarında, Çiğli’nin Balatçık Mahallesi 8953 Sokak’taki bir evde meydana gelmişti.

Haziran ayında boşanan Demet Akarsu ile Halil Tezkorkmaz arasında çıkan tartışma kısa sürede büyümüştü. Tezkorkmaz, mutfaktan aldığı bıçakla eski eşini defalarca bıçaklamıştı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akarsu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Uzaklaştırma kararı vardı, suç aletiyle yakalandı

Demet Akarsu’nun, eski eşi Halil Tezkorkmaz hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıkmıştı. Olay sonrası suç aletiyle birlikte gözaltına alınan Tezkorkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Sanığın daha önce ruhsatsız silah taşıma, kasten yaralama ve kasten öldürme suçlarından çok sayıda kaydı olduğu da dosyada yer almıştı.

Ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyor

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, sanığın Demet Akarsu’yu vücudunun birçok yerinden bıçakladığı belirtildi.

İddianamede ayrıca, Akarsu’nun kanlar içindeki halinin fotoğrafını çeken sanığın bu görüntüyü mağdurun ablasına gönderdiği kaydedildi.

Mesajın ardından sanığın, “Kardeşini öldürdüm, sıra sizde” dediği de dosyaya girdi. Halil Tezkorkmaz hakkında “canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. İddianame, Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“Beni bıçakla tehdit etti, hatırlamıyorum”

Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan sanık Tezkorkmaz, savunmasında evliliklerinin ilk yıllarının iyi geçtiğini öne sürdü.

Olay anını hatırlamadığını iddia eden sanık, eski eşinin kendisine bıçakla saldırmaya çalıştığını ileri sürdü.

Mahkeme salonunda, mağdur avukatının fotoğrafı neden gönderdiğine ilişkin sorusuna ise yanıt vermek istemedi.

Salonda gerginlik yaşandı

Duruşmada söz alan Demet Akarsu’nun ablası Dilek Hınıslı, kardeşinin evlilik sürecinde sistematik şiddet gördüğünü söyledi.

Sanığın bağırması üzerine salonda kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme başkanı, sanığı uyararak duruşma düzenini bozduğunu tutanağa geçirdi.

“Kızımı işkenceyle öldürdü”

Demet Akarsu’nun annesi Suna Polat ise gözyaşları içinde yaptığı konuşmada, kızının sürekli şiddete maruz kaldığını ve defalarca yardım istediğini anlattı. Polat, “Kızım hep korku içindeydi. Evladımı işkenceyle öldürdü” diyerek sanıktan şikayetçi oldu.

Tutukluluk devam, duruşma ertelendi

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tanıkların dinlenmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı 24 Mart tarihine erteledi.