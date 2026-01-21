Son Mühür/ Seçil Ünlü - İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Yalçın Ata, kamuoyunda tartışma yaratan paylaşımlı yolcu uygulamasına ilişkin değerlendirmede bulundu. Uygulamanın mevcut mevzuatta karşılığı bulunmadığını belirten Ata, bunun şoför esnafının emeğini hedef aldığını ifade etti.

Ata, “Bu, şoför esnafının ekmeğiyle oynamaktır, açık bir emek hırsızlığıdır. Ancak konu yalnızca bir meslek grubunun meselesi değildir. Şehir içi ulaşımın adil, güvenli ve denetlenebilir şekilde yürütülmesi açısından da kritik bir başlıktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın bu sisteme onay verilmeyeceğine yönelik açıklaması önemli bir hassasiyet göstergesidir. İzmir esnaf teşkilatı adına kendisine teşekkür ediyoruz” dedi.

UKOME süreci sonrası açıklama geldi

İzmir’de paylaşımlı yolcu uygulamasına ilişkin UKOME’ye 48 bin dilekçe verilmesinin ardından tartışmalar yoğunlaştı. Bu süreçte İESOB öncülüğünde il genelindeki 28 şoför odasının başkan ve yöneticilerinin katılımıyla ortak basın toplantısı düzenlendi.

“Mevzuatta karşılığı yok” vurgusu

Söz konusu toplantıda konuşan Yalçın Ata, paylaşımlı yolcu modelinin mevcut mevzuatta açık bir karşılığı bulunmadığını ifade etti. Ata, “Mevzuatta yeri olmayan bir yolcu taşıma modelinin, yönetmelik yoluyla düzenlenmesi ya da resmî bir nitelik kazandırılması mümkün değildir. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak açık çağrımız şudur: Şehrimizin ulaşım sistemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde korunmaktadır. Mevzuatta yeri bulunmayan faaliyetlerin, yönetmelik yoluyla yasal gibi gösterilmesine UKOME müsaade etmemelidir” ifadelerini kullandı.

Hükümete de çağrı yapıldı

Ata, açıklamasında merkezi idareye de çağrıda bulunarak, benzer girişimlere karşı ülke genelinde yasal ve idari adımlar atılacağına olan inancını dile getirdi.