Son Mühür/ Emine Kulak- İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi 2026 yılının ilk meclis toplantısı olan Ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Argun Gündüç idaresinde, Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay geçtiğimiz haftalarda Alsancak Limanı’nın mevcut durumu hakkında hükümete çağrıda bulunarak, limanın yatırım eksikliği nedeniyle her geçen yıl kan kaybettiğini söylemişti. Tugay, Alsancak Limanı’nın yalnızca yolcu limanı olarak düzenlenmesini önermişti. DTO Başkanı Yusuf Öztürk meclis toplantısında konu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Öztürk: Son karar Türkiye Varlık Fonu’nun

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın konuyu bilimsel ve akademik bir bakış açısıyla ele aldığını söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “ Deniz kirliliğin yüzde 95’inin karasal kaynaklı olduğunu bütün bilim söylüyor. Yüzde 5’i hakkında da bilgi verecekler de akademisyenler. Yerel yönetim, akademisyenler de bu uygulamada çalışma yapacaklar. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay değerlidir ve akademik kariyeri de vardır. Şehri emindir. Ona emanet. Haklı olarak bir konu tartışılması deniz kirliliğinin ana kriterleri nedir ve nasıl minimize edebiliriz diye bir konu başlattı. Aziz Kocaoğlu, arkasından Tunç Soyer bayrağı devir aldı. Her büyükşehir belediye başkanları değişiminde İzmir limanının takibi ve geleceği her başkanın ajandasındaydı. 2004 yılında limanın balina haline dönüştürülmesi gibi bir takım projeler vardı. O dönem sayın başkanın düşüncesi böyleydi. Aziz Başkanın farklı, Tunç Başkanın farklıydı. Şimdi de bu konuda farklı çalışmalar yapılıyor. Bu konuda doğru kararı verecek olanlar bu limanın sahipleridir. Liman Türkiye’nin, bizim mallarımızdır. Her türlü alternatifi düşünecekler. Her şeyi düşünüp ona göre karar verecek. Kapatılmalı mı, kaptılmamalı mı karar verecek olan Türkiye Varlık Fonu. Son gelişme de tüm yatırımları Türkiye Varlık Fonu’nun yapılacağı açıklandı. Limanı da ikiye bölmek ile ilgili farklı modellemeler yapıldı. Bunlar da kesin değil ama bir şekilde hem Türkiye hem de İzmir için doğruyu bulacakları hakkında hiçbir tereddüttüm yok” dedi.