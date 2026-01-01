İzmir’de 2026 yılı kutlamaları kapsamında özellikle kentin işlek cadde ve sokaklarında vatandaşlar yeni yılı karşıladı. Gençlerin yoğun katılım gösterdiği kutlamalarda eğlence mekanları ve restoranlar doluluk yaşadı. Kent genelinde yılbaşı gecesi hareketliliği dikkat çekti.

Güvenlik güçleri dört bir yanda görev aldı

Yeni yıl kutlamaları nedeniyle güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Ege Deniz Bölge Komutanlığı ekipleri, kentin kara ve deniz noktalarında koordineli şekilde görev yaptı. Denetimler, yılbaşı gecesi boyunca aralıksız sürdü.

En hareketli noktalarda uygulama yapıldı

Kentin en yoğun bölgelerinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri ile Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ortak uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorguları yapıldı, sürücülere alkol kontrolü uygulandı. Polis ekipleri, denetimlerin yılbaşı süresince kesintisiz devam ettiğini bildirdi.