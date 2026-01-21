Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 2017 yılından bu yana Bornova’nın doğal kaynaklarını kente taşıyan İzmir Su Fabrikası, yeni dönemde gerçekleştirilen yapısal yatırımlarla altın çağını yaşıyor. Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın yönetiminde verimlilik oranını %37’den %65’e çıkaran tesis, hizmet sınırlarını İzmir’in ötesine taşıyarak Ege Bölgesi’nin parlayan yıldızı haline geldi. Modernizasyon çalışmaları sayesinde kapasitesini maksimize eden fabrika, artık Manisa, Balıkesir ve Aydın gibi komşu illerdeki sofralarda da yerini alıyor.

Homeros Vadisi’nin doğal kaynağı Endüstri 4.0 ile buluşuyor

Grand Plaza AŞ çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi, Homeros Vadisi Çamiçi Köyü’nün el değmemiş su kaynaklarını son teknolojiyle işliyor. 8 kilometrelik irsaliye hatlarıyla doğrudan fabrikaya ulaştırılan doğal kaynak suyu, toplam 4 bin 100 metrekarelik devasa alanda tam otomasyonlu sistemlerle şişeleniyor. Endüstri 4.0 standartlarının uygulandığı tesiste, saatte 1.500 damacana üretim kapasitesine ulaşılırken; tüm süreçler karbon ayak izi ve çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri gözetilerek yürütülüyor.

Verimlilikte rekor artış ve genişleyen bayi ağı

Başkan Dr. Cemil Tugay’ın vizyonu doğrultusunda tesisin operasyonel gücünde gözle görülür bir ivme yakalandı. Daha önce 15 olan bayi sayısı kısa sürede 30’a çıkartılarak hizmet ağı iki katına ulaştırıldı. Fabrika Müdürü Gürsoy Taşdemir, tesisin bir kamu malı olduğunun altını çizerek, İzmirlilerin öz kaynaklarını en verimli şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Yılda yaklaşık 2 milyon damacana üretim hacmine sahip olan fabrika, sadece İzmir merkeze değil, çevredeki stratejik noktalara da sağlıklı su sevkiyatı gerçekleştirerek bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

Uygun fiyat ve yüksek kalite

Piyasadaki dalgalanmalara ve artan maliyetlere rağmen, İzmir Su Fabrikası halkın temel ihtiyacı olan suya erişimini kolaylaştırmak için ulaşılabilir fiyat politikasından ödün vermiyor. 19 litrelik damacana üretiminde uzmanlaşan tesis, piyasa koşullarının oldukça altında seyreden fiyatlarıyla 95 bin aboneye doğrudan hizmet veriyor. Kalite yönetiminden gıda güvenliğine kadar birçok uluslararası sertifikaya sahip olan kurum, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kriterlerini en üst düzeyde uygulayarak hem ekonomik hem de güvenilir bir model sunuyor.

Global standartlarda hijyen ve gelecek vizyonu

İl Sağlık Müdürlüğü normlarına ve dünya standartlarına uygun filtreleme sistemlerinin kullanıldığı fabrikada, hijyen en kritik öncelik olarak kabul ediliyor. Fabrika Müdürü Taşdemir, önümüzdeki dönemde sadece üretimle sınırlı kalmayacaklarını, çevre bilincini artırmaya yönelik sosyal sorumluluk projelerini de gündeme alacaklarını ifade etti. Vatandaşların talep ve şikâyetlerini merkeze alan bir yönetim anlayışıyla şekillenen İzmir Su, sağlıklı ve hijyenik suyu en ücra noktalara dahi kesintisiz ulaştırma misyonunu sürdürüyor.