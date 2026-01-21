Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik yaklaşımı doğrultusunda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik destek programlarını genişletti. Ramazan ayı öncesinde yeni bir uygulama başlatan Büyükşehir, kent genelinde kahvaltı paketi dağıtımına geçti. Yıl içinde iki etap halinde planlanan çalışmanın ilk ayağı tamamlandı. Program kapsamında ocak ayı sonuna kadar 24 bin haneye kahvaltı paketi ulaştırılacak. Şubat ayı itibarıyla ise gıda kolisi desteği başlayacak.

Dağıtım kriterleri netleştirildi

Kahvaltı paketlerinin dağıtımında Sosyal Yardım Takip Sistemi’ne kayıtlılık, hanede yaşayan çocuk sayısı ve sosyal inceleme sonucunda belirlenen ihtiyaç puanı esas alındı. Destekler, özellikle çocuklu ve yüksek ihtiyaç düzeyine sahip ailelere öncelik verilerek planlandı.

Çocukların beslenmesine odaklanan içerik

Hazırlanan paketlerde çocukların günlük beslenmesinde önemli yer tutan temel ürünler tercih edildi. Kahvaltı paketlerinde siyah ve yeşil zeytin, tulum peyniri, tost peyniri, tahin, bal, üzüm pekmezi, tek sargılı küp şeker ve siyah çay yer aldı.

“Dayanışmayı büyütmek için çalışıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan sosyal hizmet uzmanı Elif Tepe, çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi: “Sabah okula giden çocukların ve ihtiyaç sahibi ailelerin güne daha güçlü başlaması hedeflendi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın yakından takip ettiği bu süreç, kentte hayata geçirilen önemli dayanışma çalışmalarından biri oldu. Kimsenin kendini yalnız hissetmemesi için çaba gösterildi. Büyükşehir ailesine çok çalışmak yakışır.”