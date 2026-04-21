23 Nisan İstanbul noterler açık mı sorusu, resmi tatil öncesinde vatandaşlar tarafından yoğun biçimde aranıyor. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği koordinasyonunda hizmet veren noterler, 23 Nisan 2026 Perşembe günü İstanbul genelinde tam gün kapalı olacak. Bankalar, okullar ve diğer kamu kurumlarıyla paralel şekilde işleyen resmi tatil düzeni, noterleri de kapsıyor. 24 Nisan Cuma sabahı saat 09.00 itibarıyla noterler normal mesai düzenine geri dönecek.

23 Nisan'da nöbetçi noter hizmeti var mı?

Vatandaşların en çok merak ettiği detaylardan biri de nöbetçi noter uygulamasının durumu. Hafta sonları cumartesi ve pazar günleri büyük şehirlerde nöbetçi noter sistemi devreye giriyor ve sınırlı sayıda noterlik 10.00-16.00 saatleri arasında işlem yapıyor. Ancak ulusal bayram ve resmi tatil günleri bu kapsamın dışında tutuluyor.

23 Nisan 2026 Perşembe günü nöbetçi noter uygulaması yapılmayacak. Yani İstanbul'un hiçbir ilçesinde açık noter bulmak mümkün olmayacak. 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi diğer ulusal bayramlarda olduğu gibi 23 Nisan'da da nöbetçi noterler çalışmıyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda da benzer bir uygulama bulunuyor.

22 Nisan noterler için yarım gün mü?

Bayram öncesi çarşamba gününün durumu da vatandaşların araştırdığı konular arasında yer alıyor. 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun kapsamında 22 Nisan Çarşamba günü yarım gün tatil statüsünde değil. Noterler çarşamba günü sabah 09.00'da açılacak ve 17.00'a kadar normal mesai düzeninde çalışacak. Öğle arası ise alışılageldiği üzere 12.30-13.30 saatleri arasında uygulanacak.

Bu nedenle işlerini bayram öncesinde halletmek isteyenler için 22 Nisan Çarşamba ve 24 Nisan Cuma günleri iki önemli pencere olarak öne çıkıyor. Özellikle araç satışı ve vekaletname gibi zamana duyarlı işlemleri olanların çarşamba gününden randevu alması ya da erken saatlerde notere gitmesi büyük kolaylık sağlayacak.

23 Nisan'da hangi kurumlar kapalı olacak?

23 Nisan 2026 Perşembe günü tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da resmi tatil uygulanacak. Bu kapsamda noterlerin yanı sıra pek çok kurum hizmet vermeyecek. Kamu dairelerinden finansal kurumlara kadar uzanan geniş bir yelpazede tatil düzeni uygulanıyor.

Kurum 23 Nisan 2026 Durumu Noterler Kapalı (nöbetçi noter dahil) Bankalar Kapalı Borsa İstanbul Tüm piyasalar kapalı PTT şubeleri Kapalı Okullar Kapalı Üniversiteler Kapalı Kamu kurumları Kapalı Belediyeler İdari birimler kapalı Nüfus müdürlükleri Kapalı Eczaneler Nöbetçi eczaneler açık Hastaneler Acil servisler açık

Vatandaşların acil noterlik işlemleri olması durumunda alternatif bir çözüm bulunmuyor. Bu nedenle hem hukuki belgeler hem ticari işlemler için bayram takvimine uygun planlama yapmak büyük önem taşıyor. 24 Nisan Cuma günü ise tüm noterlikler, bankalar ve kamu kurumları normal çalışma düzenine dönecek.