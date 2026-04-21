Yemekteyiz Ozan Ali Korkut, haftanın 3. günü sofra kuracak olan yarışmacı. 35 yaşındaki Erzincan kökenli isim, İstanbul Beykoz'dan yarışmaya katılıyor. Alaylı bir yapımcı ve yönetmen olarak kariyerini sürdüren Korkut, yarışmadaki ağırbaşlı tavrı ve estetik algısıyla ilk günden ekrandaki dengeleri kurcalamaya başladı. 200 bin liralık ödülü kazanması halinde tamamını bağışlayacağını açıklaması takdir topladı.

Ozan Ali Korkut kimdir?

Erzincan kökenli yarışmacı, genç yaşına rağmen kendi alanında başarı basamaklarını tırmanmış bir isim. Sanatçı bir aileden gelmesi yaratıcı bakış açısını şekillendiren en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor. Lise yıllarında çektiği kısa filmle ödüle layık görülen isim, sonrasında kariyerini bu alanda örmeye karar vermiş.

Şu anda İstanbul Beykoz'da yaşayan Korkut, mutfakta da aynı disiplinli yaklaşımı sergiliyor. Özellikle sebze ve et yemekleri konusunda iddialı. Sunumlarda hem görsel estetiğe hem de Anadolu mutfağının yöresel tatlarına özel bir önem veriyor. İlk günden rakiplerinin gözünü korkutan performansı, Yemekteyiz izleyicileri tarafından da dikkatle takip ediliyor.

Ozan Ali Korkut ne iş yapıyor?

Yarışmacının mesleği izleyicilerin en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Ozan Ali Korkut, alaylı bir yapımcı ve yönetmen olarak sektörde çalışmalarını sürdürüyor. Akademik eğitim almadan, kendi deneyimi ve sanatçı aile geçmişinden beslenen bir kariyer yolu çizmiş. Sinemaya olan ilgisi lise yıllarına uzanıyor.

Lise yıllarında hazırladığı kısa film, hem yaşıtlarından hem de jüriden büyük beğeni toplayarak ödüle layık görüldü. Bu tecrübe, Korkut'un mesleğini sevmesi ve kariyerinde bu alana yönelmesi için dönüm noktası oldu. Bugün profesyonel yapımlarda yer alan yarışmacı, mutfaktaki kompozisyon anlayışını da mesleğindeki estetik bakış açısından beslediğini düşündürüyor.

Yemekteyiz 20-24 Nisan haftasında kimler yarışıyor?

Bu haftaki yarışma kadrosu oldukça renkli bir profil oluşturuyor. Her biri farklı yaşam deneyimi ve mutfak anlayışına sahip 5 yarışmacı, 200 bin lira için tezgah başına geçecek.

Gün Yarışmacı 1. gün Kezban Yıldırım 2. gün Tatiana Baysal 3. gün Ozan Ali Korkut 4. gün Meryem Bakır 5. gün Zeynel Çubuk

Ozan Ali Korkut'un özellikle kendi yarışma gününde sunum ve lezzet dengesiyle iddialı bir skor toplaması bekleniyor. Haftanın finalinde yapılacak oylamada yarışmacıların puanları şekillenecek. Ödül kazanırsa bağışlayacağını söylemiş olması, izleyici oylamasında da kendisine artı puan kazandırabilecek bir ayrıntı.