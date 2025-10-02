Süper Lig ekiplerinden Göztepe, pazar günü sahasında RAMS Başakşehir’i ağırlayacak. Sarı-kırmızılılarda orta sahada görev yapan Anthony Dennis, son dönemde hem performansıyla hem de piyasa değerindeki yükselişiyle dikkat çekiyor.

U19’dan A takıma uzanan başarı hikayesi

Yaklaşık 2,5 yıl önce Göztepe U19 kadrosuna katılan Nijeryalı futbolcu, teknik direktör Stanimir Stoilov tarafından A takıma kazandırıldı. Dennis, genç yaşına rağmen her sezon değerini artırmayı başardı. 2022 yılında transfer edildiğinde piyasa değeri 25 bin Euro olan Dennis’in değeri, günümüzde 5 milyon Euro’ya yükseldi.

Piyasa değeri hızla tırmanıyor

Veriler, Dennis’in değerindeki yükselişi net şekilde ortaya koyuyor. Mart ayında 2 milyon Euro olarak değerlendirilen oyuncu, haziran ayında 4 milyon Euro’ya, eylül itibarıyla ise 5 milyon Euro’ya ulaştı. Avrupa’nın birçok kulübünün de radarına giren 21 yaşındaki orta saha, gelecek vaat eden bir yetenek olarak öne çıkıyor.

Sahada da öne çıkıyor

Yeni sezona etkili bir başlangıç yapan Dennis, geride kalan 7 maçta takımının vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Toplam 548 dakika sahada kalan genç futbolcu, 2 gol kaydederek Göztepe’nin en skorer oyuncusu konumuna yükseldi.