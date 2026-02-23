İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği (Yunuslar), kent genelinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, rutin uygulamalar kapsamında şüpheli şahıslara yönelik kimlik ve sorgulama işlemleri gerçekleştirdi.

GBT sorgusunda firari olduğu ortaya çıktı

Denetimler sırasında durdurulan S.S. isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) ve UYAP sorgulaması yapıldı. Yapılan incelemede şahsın, “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçundan arandığı belirlendi.

17 yılın üzerinde kesinleşmiş hapis cezası vardı

Sorgulama sonucunda şüpheli hakkında 17 yıl 2 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Firari hükümlü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.