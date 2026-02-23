Osman Günden / Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca, İzmir’in ana içme suyu kaynaklarından biri olan Tahtalı Barajı havzasına kanalizasyon suyu bırakıldığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca'nın gündem yaratan sözleri şu şekilde:

"2 Şubat tarihinde sosyal medya hesabımızda yayınladığımız videoda, Sarnıç Hürriyet Mahallemizde bulunan İZSU Atıksu pompa istasyonundan taşan kanalizasyon sularının, İzmir'in en önemli içme suyu kaynağı olan Tahtalı Barajı havzasında bulunan dereye deşarj edildiğini, kanalizasyon sularının içme suyu havzasındaki dereler vasıtasıyla Tahtalı Barajı içme suyu rezervine karıştığını dile getirerek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekiplerinin konuya müdahil olmalarını talep etmiştik. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı ekipleri tarafından 02.02.2026 tarihinde mahallinde yapılan incelemede, İZSU'ya ait Sarnıç Hürriyet Mahallesi dere kıyısı pompa terfi istasyonunun yanından geçen derede kirlilik olduğu, kanalizasyon hattındaki atık suyun bir kısmının dereye deşarj edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu atık sudan numune alınmış, analiz yapılması için akredite laboratuvara gönderilmiştir.

''Doğruluğu tescil edilmiştir''

Gelen analiz sonuçlarına göre askıda katı madde parametresi 35 olması gerekirken 81 çıkmış, biyolojik oksijen ihtiyacı parametresi 25 olması gerekirken 35 çıkmış, toplam fosfor değeri 1 olması gerekirken 2,33 çıkmıştır. Bu değerlerden anlaşılacağı üzere, İZSU'ya ait Sarnıç Hürriyet Mahallesi dere kıyısı pompa terfi istasyonundan Tahtalı Barajı havzasındaki dereye deşarj edilen suyun atık su olduğu ve kentsel atık su arıtma yönetmeliğine göre uygun normlarda olmadığı tespit edilmiştir. Bunun üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlığı tarafından İZSU'ya 839.122 TL para cezası uygulanarak, pompa istasyonundan Tahtalı Barajı havzasına kanalizasyon suyu deşarjının doğruluğu tescil edilmiştir.“

''İçme suyuna kanalizasyon suyu karıştırdınız''

“Yıllarca kanalizasyon sularını yeterli arıtma yapmadan körfeze doğrudan deşarj eden CHP zihniyeti, İzmirli hemşerilerimizin içme suyuna da kanalizasyon suyu karıştırmayı başarmıştır! İZSU, hiçbir rahatsızlık duymadan aynı uygulamayı sürdürmektedir. Zihniyet, şimdi aynı kötü yönetim anlayışıyla İzmir'in en önemli içme suyu havzasını kirleterek halkın sağlığını hiçe saymaktadır. Halkı aylarca su kesintilerine mahkum ederken, deniz suyunu arıtmadınız, yağmur suyu kanallarını ayrıştırmadınız, kayıp kaçak oranları sebebiyle her yıl bir Tahtalı Barajı kadar suyu toprağa akıttınız.

Kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanmak amacıyla, kendi envanterinizde bulunan araçlar yerine milyarlarca TL değerinde araç kiralama ihaleleri ve tamir bakım ihalelerini İzmir dışındaki firmalara aktardınız. Bu kadar yüklü ihalelerin yanında doğrudan teminlerle işleri bölerek adeta ulufe dağıttınız. Şimdi yağmur yağdı barajlar doluyor diye sevinirken kanalizasyon karışmış suyu Türkiye'nin en pahalı ücretiyle bize satacaksınız. İzmirli hemşerilerimizin sağlığını tehdit eden bu zihniyeti kınıyor ve reddediyoruz. Hep söyledik yine söylüyoruz, İzmir'in su sorunu yok İZSU sorunu var!"