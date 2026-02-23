Son Mühür / Türkiye’de kooperatifçilik modeli denildiğinde ilk akla gelen örneklerden biri olan Tire Süt Kooperatifi, 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için gün sayıyor. Yüzlerce üreticiyi aynı çatı altında buluşturan ve bölge hayvancılığı açısından stratejik bir rol üstlenen kooperatifte, bu yılki genel kurul hem mali tabloların görüşüleceği hem de yeni yönetimin belirleneceği toplantının tarihi belli oldu. Genel kurul, 25 Mart 2026 Çarşamba günü saat 10.30’da Tire’deki Arena Düğün Salonu’nda gerçekleştirilecek. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci oturum 2 Nisan 2026’da aynı yer ve saatte yapılacak.

Adını tüm Türkiye’ye duyurdu

Tire Süt Kooperatifi, uzun yıllardır üreticiden doğrudan süt toplayan, işleyen ve katma değerli ürünlere dönüştüren yapısıyla adını tüm ülkede duyurdu. Süt ve süt ürünleri üretiminden et ve et ürünlerine, silajdan makine parkına kadar geniş bir faaliyet alanına sahip olan kooperatif, küçük ve orta ölçekli üreticinin pazarda varlığını sürdürebilmesi açısından kentin önemli bir markası haline geldi.

Birçok başlıkta yetki istenecek

Genel kurul gündeminde 2025 yılına ait yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları ile bilanço ve gelir-gider tablolarının okunması ve ayrı ayrı müzakere edilmesi bulunuyor. Yönetim ve denetim kurullarının ibrası oylanacak, 2026 yılı tahmini bütçesi karara bağlanacak. Toplantıda ayrıca mevcut yatırımlar ve planlanan projeler de masaya yatırılacak. Süt ve süt ürünleri işleme tesisi, et ve et ürünleri işleme tesisi, silaj üretim tesisi ve ortak makine parkı projelerinin yanı sıra; dondurma üretim tesisi, zeytinyağı üretim, depolama ve dolum tesisi, GES ve biyogaz ile elektrik üretimi, soğuk hava deposu ile yöresel ürünler işleme ve paketleme tesisine ilişkin projeler için yönetim kuruluna yetki verilmesi görüşülecek.

Bakanlık destekleri, hibe programları ve düşük faizli kredi imkanlarının kullanımı da gündem başlıkları arasında yer alıyor. Ayrıca yeni ortak kabulü, çıkarılan ortakların durumlarının değerlendirilmesi, araç ve ekipman alımları, gayrimenkul yatırımları ve şirket kurulması gibi konular da üyelerin onayına sunulacak. İzmir’in Tire ilçesi İbni Melek OSB Mahallesi’nde bulunan 35 bin metrekarelik bir arsanın azami 300 milyon TL bedelle satın alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi de oylanacak önemli maddeler arasında.

Şimdilik iki adaylı yarış

Genel kurulda şimdilik iki adaylı bir yarış olması bekleniyor. Mevcut Başkan Osman Öztürk yeni dönem için bir kez daha yola çıktığını duyururken; kooperatif bünyesinde uzun yıllar görev yapan Mustafa Ali Kara, başkanlığa aday olduğunu açıklamıştı. Görev süresince üreticinin yanında olmayı ilke edindiklerini belirten Öztürk, kooperatifin zorlu ekonomik koşullara rağmen üreticiyi koruyan bir yapıyı sürdürdüğünü yeni dönemde maliyetleri azaltmaya, gelir istikrarını güçlendirmeye ve kurumsal yapıyı daha da ileri taşımaya yönelik projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etmişti.

Kara ise “12 yıl kooperatifin çeşitli birimlerinde çalıştım ve kooperatifin yönetiminde görev aldım. Halen hayvancılıkla uğraşmaktayım. Amacım; Türkiye’nin tanıdığı bu kooperatife hak ettiği değeri yeniden kazandırıp, üretici merkezli bir yapıya kavuşturmak ve Tire Süt’te hiçbir ortağın ''Bu işi bırakacağım'' demediği bir dönem başlatmaktır. Bizim dönemimizde üreticilerimiz kooperatif ortağı olmanın ayrıcalığını sonuna kadar hissedeceklerdir. Eğer Tire Süt’ü: Masa da değil saha da yöneten, Üreticinin içinden gelen, Hesap veren, şeffaf ve adil bir yönetimle yoluna devam etmesini istiyorsanız; ben buradayım ve bu yükü birlikte omuzlamaya hazırım” mesajı vermişti.