Son Mühür- Karşıyaka-İmbatlı Mahallesi 26L-III c pafta, 35084 ada 17-20 nolu parseller için hazırlanan 1933 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetveli, Karşıyaka Belediye Encümeni’nin 15 Nisan 2025 tarihli ve 932 sayılı kararı ile uygun görülerek, İzmir Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 7 Ağustos 2025 tarihli 96772592.110.04-744 sayılı kararı ile onaylandı.

Askı süresi ve inceleme

Plan ve dağıtım cetveli, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi gereğince, ilgililerin incelemesine sunulmak üzere 23 Şubat 2026 tarihinden itibaren bir ay süreyle Karşıyaka Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü’nde askıya asılacak.

İtiraz ve tescil süreci

Askı süresi boyunca itiraz edilmesi durumunda, zımni ret süresi askıdan iniş tarihinden itibaren 30 gün olarak uygulanacak. Süreç tamamlandığında 1933 nolu parselasyon planı, tescil için Karşıyaka Tapu Müdürlüğü’ne gönderilecek.