Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Zengin, 37. Vergi Haftası kapsamında yayımladığı mesajda, haftanın yalnızca bir kutlama dönemi olmadığını, toplumda vergi bilincini artırma ve gönüllü uyumu güçlendirme amacı taşıdığını belirtti.

Zengin, “Vergi bir yük değil; bir sorumluluktur. Hatta bir ahlaktır. Çünkü vergi, toplumun tüm bireylerinin ortak hakkıdır. Eğer vergi ödenmemesi bilinçli bir tercihe dönüşüyorsa, bu durum toplumun ortak hakkına müdahale anlamı taşır. Bu nedenle vergi ahlakla doğrudan ilintilidir” ifadelerini kullandı.

Vergi eğitimi ilkokuldan başlamalı

Vergi bilincinin erken yaşta kazandırılması gerektiğini kaydeden Zengin, ilkokuldan itibaren verginin anlamı, önemi ve toplumsal katkısına yönelik bilinçlendirme çalışmalarının artırılması gerektiğini vurguladı. Zengin, “İlkokuldan itibaren tıpkı ahlak dersi gibi vergi konulu bir dersin zorunlu olması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

“Kayıt içi korunmalı, kayıt dışı daraltılmalı”

Gelir İdaresi ile Vergi Denetim Kurulu’nun doğru beyan ve tahsilata yönelik çalışmalarını gerekli bulduklarını belirten Zengin, denetim anlayışının kayıt içindeki mükellefi cezalandırmaya değil, kayıt dışı alanı daraltmaya odaklanması gerektiğini ifade etti.

Zengin, “Vergi bir devletin en temel ve en meşru gelir kaynağıdır. Kamu hizmetlerinin finansmanı ve sosyal adaletin tesisi vergi sayesinde mümkün olmaktadır. Ancak verginin sadece toplanması değil, adil ve hakkaniyetli şekilde toplanması esastır. Vergi adaleti, toplumsal barışın temel şartlarından biridir” değerlendirmesinde bulundu. Kayıt içinde yükümlülüklerini yerine getiren mükelleflerin korunması gerektiğini belirten Zengin, kayıt dışı ekonomiyle kararlı mücadele yürütülmesinin önemine dikkat çekti.

“Devlet ile mükellef arasında köprüyüz”

Devlet ile mükellef arasındaki ilişkinin güven temeline dayanması gerektiğini vurgulayan Zengin, beyan edilen vergilerin ikinci bir göz tarafından kontrol edilmesinin sistemin sağlıklı işlemesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

3568 sayılı Kanun ile verilen tasdik yetkisinin kamu düzenine katkı sunan bir denetim mekanizması olduğunu belirten Zengin, yeminli mali müşavirlerin hem kamu hem mükellef adına sorumluluk üstlenen bir köprü görevi yürüttüğünü ifade etti.

Elektronik uygulamalar, dijital denetim mekanizmaları ve veri analiz sistemlerinin vergi sistemini daha şeffaf ve etkin hale getirdiğini aktaran Zengin, risk analizine dayalı denetim anlayışıyla doğru ve zamanında beyanın daha da önem kazandığını belirtti. Zengin, mükelleflerin cezai yaptırımlarla karşılaşmaması için yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri, işlemlerini doğru belgelemeleri ve meslek mensuplarıyla koordineli çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Rehberlik eden sistem vurgusu

Vergide adaletin, denetimde etkinliğin ve beyanda doğruluğun esas olduğu bir yapı temennisinde bulunan Zengin, cezalandıran değil önleyen, korkutan değil rehberlik eden bir vergi sisteminin güçlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.