Son Mühür/ Osman Günden - Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın geçtiğimiz yıl ilçedeki sürdürülebilir turizmi desteklemek ve kültürel mirası yaşatmak amacıyla kurduğu Gastrofarm Urla, dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan Green Destinations En İyi 100 Hikaye listesine girdi.

“Toprağın Hikaye Anlattığı Yer” temasıyla yapılan başvuruda, Gastrofarm Urla’nın yerel üretimi teşvik eden, kültürel belleği koruyan ve sürdürülebilir gastronomi festivallerine ev sahipliği yapan yapısı uluslararası düzeyde takdir edildi.

“Gurur verici bir başarı”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, bu başarıyı tüm Urla halkıyla paylaştığını belirterek şunları söyledi: “Urla’nın doğal ve kültürel zenginliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmak için yürüttüğümüz çalışmaların uluslararası düzeyde ödüllendirilmesi bizim için büyük bir gurur. Green Destinations listesinde yer almak, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ve bizleri daha fazlasını yapmak için motive ediyor. Bu başarı, yalnızca belediyemizin değil, tüm Urla halkının ortak çabasının sonucudur.”

Festivaller sürdürülebilir turizme katkı sağlıyor

Balkan, Urla’nın marka değerini artıran festivallerin bu başarıda önemli rol oynadığını vurgulayarak şunları söyledi: “Her yıl düzenlenen Mart Dokuzu Ot Festivali, Enginar Festivali, Bağbozumu Festivali, bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Hasat Sonu Etkinliği ve Zeytin ve Sanat Festivali, üreticimize destek verirken ilçemizin doğal ve kültürel dokusunu da koruyor. Gastrofarm Urla ise bu festivalleri tek çatı altında toplayarak, Urla’yı gastronomi turizmi açısından önemli bir destinasyon haline getiriyor.”

“Yerelden kalkınma anlayışımız sürecek”

Başkan Balkan, üreticilerin emeğini ve sürdürülebilir tarım anlayışını öne çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, “Gastrofarm Urla ile yerelden kalkınma anlayışımızı yaşatmaya devam edeceğiz. Bu süreçte bizlere her zaman destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a, ekibine ve tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.