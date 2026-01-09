Son Mühür/ Beste Temel - Kâr amacı gütmeyen Rotary kulüplerinin gönüllü katkılarıyla hayata geçirilen Gençlik Değişim Programları kapsamında öğrenciler, bir akademik yıl boyunca yurt dışında eğitim görüyor ve ev sahibi ailelerin yanında kalıyor. Rotary Bölge 2440 çatısı altında sürdürülen programlar sayesinde gençler, farklı kültürleri yakından tanıma, yabancı dil becerilerini geliştirme ve küresel bakış açısı kazanma fırsatı elde ediyor.

Kulüpler ortak toplantıda bilgilendirildi

Rotary Bölge 2440 Federasyonu Digiverse, İzmir Çiğli, İzmir Kültürpark ve Kurumsal Rotary Kulüplerinin ortak toplantısına katılan Rotary Bölge 2440 Gençlik Değişim Programları Komitesi Başkanı Altan Yücel, kulüp üyelerine programların kapsamı hakkında bilgi verdi.

Yücel, programın gönüllülük esasına dayanmasının aileler açısından önemli bir avantaj sağladığını belirterek, öğrencilerin yalnızca yol, sigorta ve kişisel giderleri kapsayan cüzi bir katılım payıyla bu uluslararası deneyime erişebildiğini ifade etti.

“Amaç bilinçli dünya vatandaşları yetiştirmek”

Programın yalnızca akademik değil, kişisel gelişimi de hedeflediğini vurgulayan Altan Yücel, gençlerin özgüven, kültürlerarası iletişim becerisi ve toplumsal sorumluluk bilinci kazandığını kaydetti. Yücel, Gençlik Değişim Programları’nın barış kültürüne katkı sunduğunu belirterek, farklı ülkelerden gençlerin aynı değerler etrafında buluşmasının kalıcı dostlukların temelini oluşturduğunu dile getirdi.

Programa katılan öğrencilerin edindikleri kazanımlarla hem akademik hem de sosyal yaşamlarında daha güçlü bir donanıma ulaştığı aktarıldı.

Rotary üyeliği şartı aranmıyor

Rotary üyesi olma koşulu bulunmayan program, gerekli kriterleri karşılayan tüm öğrencilere açık tutuluyor. Gençlik Değişim Programları, katılımcılar için yalnızca bir eğitim dönemi değil, yaşam boyu sürecek bir uluslararası deneyim sunuyor.