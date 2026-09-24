Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı periyodik veriler, yeni yılın ilk ayında yapılacak gelir artışlarına dair kritik ipuçları sunuyor. İşçi, esnaf ve kamu çalışanlarının gözü, ceplerine girecek yeni tutarı doğrudan belirleyecek olan altı aylık tüketici fiyat endeksine (TÜFE) kilitlenmiş durumda.

TÜİK VERİLERİ SONRASI OCAK 2027 EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMALARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Kurum tarafından kamuoyuna aktarılan resmi istatistiklere bakıldığında, tüketici fiyatlarındaki artış temmuz ayında yüzde 1,78, ağustos ayında ise yüzde 1,84 bandında gerçekleşti. Sekizinci ayın kapanışıyla birlikte kümülatif TÜFE büyümesi yüzde 22,07 seviyesine ulaştı. Memur statüsünden emekli olanlar mevcut toplu sözleşme kazanımlarına ilave olarak olası enflasyon farkını alırken; SGK ve Bağ-Kur kapsamında aylık bağlanan yurttaşların zam dilimi doğrudan temmuz-aralık periyodundaki altı aylık fiyat artış oranına endeksleniyor. Kesin gelir artışları yılın son ayına ait verilerin ocak başında açıklanmasıyla resmileşecek olsa da, uzmanlar geride kalan veriler ışığında güçlü tahminler oluşturmaya başladı.

BİRİNCİ SENARYO: YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 28 OLURSA MAAŞLAR KAÇ TL ARTACAK?

Uzman Mert Nayır'ın hazırladığı simülasyonlara göre, yıl kapanışındaki toplam TÜFE'nin yüzde 28 bandında gerçekleşmesi, eylül ile aralık arasındaki dört aylık periyotta fiyatların aylık ortalama yüzde 1,2 civarında artması anlamına geliyor. Bu matematiksel durum teyit edildiğinde, yılın ikinci yarısındaki enflasyon tam olarak yüzde 8,70 düzeyinde tescillenecek.

SSK ve Bağ-Kur'luların yeni ödenek artışı böylece yüzde 8,70 oranında şekillenecek. Bu tahminde, en düşük SSK ve Bağ-Kur gelirine 2 bin 49 liralık bir fark yansıtılacak ve taban rakam 25 bin 601 liraya çıkacak. Kamu personeli sandığından emekli olanlar için ise süreç farklı işliyor. Hedeflenen oranda yüzde 7'lik eşiğin geçilmesi yüzde 1,59 oranında enflasyon farkı doğuracak. Sonuç itibarıyla memur emeklisine yansıtılacak yekûn artış yüzde 6,67 oranını bulurken, en düşük memur emekli maaşı 33 bin 631 liraya yükselecek.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ SENARYO: YÜZDE 28,4 VE YÜZDE 29,6 İHTİMALİNDE TABLO NASIL DEĞİŞİYOR?

Uzmanların üzerinde çalıştığı ikinci tahmine göre, yılın genelindeki fiyat büyümesi yüzde 28,4 bandına ulaşırsa; kalan dönemin aylık enflasyon ortalamasının yüzde 1,27 sularında dolaşması gerekecek. Bu parametreler ışığında altı aylık zam verisi yüzde 9,04 düzeyine tırmanıyor. İşçi ve esnaf sandığı aylıkları yüzde 9,04 artışla taban seviyede 25 bin 681 lira değerini görecek. Memur tarafında ise aynı enflasyon seyrinden tam yüzde 7'lik bir zam çıkacak ve kurumun alt limit maaşı 33 bin 735 lira olarak belirlenecek.

En yüksek artışın beklendiği üçüncü senaryo ise tüketici fiyat endeksinin yılı yüzde 29,6 barajında tamamlamasına dayanıyor. Kurgulanan bu tahminin gerçeğe dönüşebilmesi, kalan dört ayın fiyat değişim ortalamasının yüzde 1,5 bandında tutunmasına bağlı. Piyasalar bu senaryoya tanıklık ederse, altı aylık yasal zam oranı yüzde 10,06 düzeyine fırlayacak. Yüzde 10,06 oranındaki enflasyon artışı, taban SSK ve Bağ-Kur gelirini 2 bin 369 lira yukarı çekerek 25 bin 921 liraya sabitleyecek. Benzer koşullarda kamu personeli emeklisinin hanesine yüzde 8,01 oranında iyileştirme yansıyacak ve en düşük memur emeklisi maaşı 34 bin 53 liraya çıkacak.