İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında tutuklanan Emre Alkin ve Kerem Alkin’in sorgulama tutanakları ortaya çıktı. İfade tutanaklarında iki kardeşin de Tera grubundaki görevleri, yönetim kurulu toplantıları, hisse ve fon işlemleri ile şirketin piyasa değerindeki artışa ilişkin bilgileri alındı

“Fonlarla ilgili hiçbir yetkim yok”

Tera grubundaki görevine ilişkin ifade veren Kerem Alkin, bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak şirketle ilgili risklerin erken saptanması konusunda çalışmalar yürüttüğünü söyledi. Alkin ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

“2025 yılı mayıs ayında Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak çalışmaya başladım. 18.09.2026 tarihinde bu görevden istifa ettim. Görev yaptığım süre boyunca yapılan riskin erken saptanması toplantılara katıldım. İstifa etmemin nedeni 2 ayrı dekanlık görevi ve Gayrettepe Yerleşkesi bina sorumluluğumdan dolayı istifa ettim.”

Kardeşi Emre Alkin ile aynı tarihlerde görevlerinden istifa etmelerinin bağı olup olmadığı sorusuna , “Birbirinden bağımsız bir şekilde gerçekleşmiştir” diyen Kerem Alkin, 3 defa yönetim kurulu toplantısı yapıldığını ve kendisinin bu toplantılara katıldığını ancak hisse alım satımlarına hiç dahil olmadığını ifade etti. Alkin, “Benim buradaki görevim şirket ile ilgili riskin erken saptanması komite çalışmalarını yürütmektir. Nitekim buna ilişkin olarak düzenlediğim raporlar mevcuttur. Özellikle 2026 yılının ikinci yarısına yönelik düzenlediğim 54 sayfalık rapor görev ve sorumluluğumu özenli bir şekilde yerine getirdiğimin göstergesidir. Fonlar ve hisselerle ilgili herhangi bir tasarrufum ve yetkim bulunmamaktadır.

Ben ve çekirdek ailem borsada veya sermaye piyasasında veya fonlarda herhangi bir yatırım gerçekleştirmedik. Sermaye piyasası hakkında yeterli bilgim bulunmamaktadır. Bundan dolayı da herhangi bir işlem gerçekleştirmemekteyim. Şirket hakkında kendi sorumlu olduğum alanda düzenlediğim raporlar dışında olağan dışı olan ya da anormal olan herhangi bir durum saptamadım. Şirketle ilgili kararları yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen ve genel müdür ile genel müdür yardımcıları almaktadırlar. Benim bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak kendi alanım olan makro ekonomi, dünya ekonomisi ve riskin erken saptanması hususlarında bilgilendirmektir. Söz konusu bilgilendirmeleri 2025 kasım ve 2026 yılında iki adet olmak üzere 3 rapor ile bildirdim" dedi.

1.4 milyar 1 yılda 280 milyar TL oldu

Yatırım kararlarını yönetim kurulu başkanı, bu konuda icradan sorumlu yönetim kurulu üyesi, genel müdür ve genel müdür yardımcılarının aldığının altını çizen Kerem Alkin, “Tera Yatırımın yaklaşık 1.4 milyar TL olan piyasa değerinin 1 yılda 280 milyar TL ye çıkmasının sebebi nedir?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:

“SPK'dan buna ilişkin rapor düzenlendiğinde içerikte daha rahat görülecektir. Burada hisselere ve fonlara kimler tarafından yatırım yapıldığı veya kimler tarafından satıldığına dair veriler gelecektir. Bunun dışında arz talep ilişkisi neticesinde talep oluştukça yükselmektedir.

TRHOL (Tera Finansal yatırım holding Aş - Dagi), TEHOL, PEKER, DESTEK, ÖZATA, ODİNE gibi hisse senetleri veya şirketleri ile herhangi bir bağlantım bulunmamaktadır. Sermaye piyasası kurulu tarafından yatırım danışmanı lisansı alınmadan herhangi bir kimsenin sermaye araçları hakkında yorum yapma imkanı bulunmamaktadır. Mevzuat gereği yasaktır ve yaptırıma tabidir. Benimde böyle bir lisansım bulunmadığı için gerek paylaşımlarımda gerekse görev aldığım şirketlerde bu konuda hiçbir yorum yapmam. Nitekim Tera grubunda da böyle bir tavsiyem veya yorumum olmamıştır.”

“Hisse senedi kararlarında dahilim olmadı”

Uzun yıllar akademisyenlik yaptığını ve hali hazırda da Topkapı Üniversitesi rektörü olduğunu belirten Emre Alkin ise ifadesinde , Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 2025 yılının mayıs ayında göreve başladığını ve 18 Eylül 2026 tarihinde istifa ettiğini söyledi. Tera grubunda hisse senedi kararları ile ilgili hiç bir bilgisi olmadığını ancak şirket alımı ve satımı konusunda müzakereleri bizzat Emre Tezmen’in yapmakta olduğunu söyleyen Alkin, Tera Yatırımın yaklaşık 1.4 milyar TL olan piyasa değerinin 1 yılda 280 milyar TL ye çıkmasının sebebini şu ifadelerle açıkladı:

“Holding devamlı büyüdüğü için doğal olarak iştiraklerinin de değer kazanacağı yönünde bir algı oluşmuş olması sebebi ile olabilir. Ancak doğrudan borsa kısmı ile ilgili bir bilgim bulunmamaktadır. TRHOL (Tera Finansal yatırım holding Aş - Dagi), TEHOL, PEKER, DESTEK, ÖZATA, ODİNE gibi hisse senetleri veya şirketleri ile herhangi bir bağlantım bulunmamaktadır. Bunların bir çoğunu ilk defa duyuyorum. Nitekim hisse senedi takip eden biri değilim. Borsa konusunda çok bilgili olmadığım için yanlış bilgi vermek istemem. Bu sebeple de belirtmiş olduğunuz hisselerdeki yükselişlerin reel olup olmadığı, karşılığının bulunup bulunmadığı hususunda doğrudan bir şey söyleyemiyorum. İnternet ve sosyal medyada ekonomi üzerine çokça paylaşımım bulunmaktadır. Gerek bu paylaşımlarımda gerek koruşmalarımda bana borsa hakkında soru sorulmamasını defaatle belirtmişimdir. Bunun nedeni de sermaye piyasası kurulu tarafından yatırım danışmanı lisansı alınmadan herhangi bir kimsenin sermaye araçları hakkında yorum yapma imkanı bulunmamaktadır. Mevzuat gereği yasaktır ve yaptırıma tabidir. Benimde böyle bir lisansım bulunmadığı için gerek paylaşımlarımda gerekse görev aldığım şirketlerde bu konuda hiçbir yorum yapmam. Nitekim Tera grubunda da böyle bir tavsiyem veya yorumum olmamıştır.”

Şahsi olarak herhangi bir borsa yatırımı olmadığının altını çizen Alkin, “Genellikle likit fonlarda tasarrufumu değerlendiririm. Eşim ve çocuklarımın yatırımlarını hiç sormuyorum” dedi.