Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,40 değer kazanarak ve önceki kapanışa göre 53,01 puan artışla 13.251,85 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise yüzde 0.94 değer kazandı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,65 değer kaybetti.

Endeks haftanın dördüncü işlem gününe yüzde 0.60'lık düşüşle 13.172 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.500 puanın direnç, 13.100 ve 13.000 puanın destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Küresel piyasalar dalgalı...



Küresel piyasalarda, ABD'de 10 yıllık tahvil faizleri 5.11 seviyesine kadar yükseldi. Bu oran, 2007'den bu yana en yüksek değer olarak dikkat çekti.

ABD-İran ve ABD-Çin görüşmeleri piyasaların yönünü belirlemede bakılacak ilk adres olmaya devam ediyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Trump'la görüşme öncesi ABD'yle rakip değil ticari ortak olmak istedikleri mesajını verdi.

Güney Kore'de tatil nedeniyle piyasaların kapalı olduğu süreçte Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 düştü.

Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yukarı yönlü hareketlenme altın ve gümüş üzerinde baskı oluşturuyır.

Ons altın 4 bin 400 dolar seviyesinde tutunamayarak 4 bin 280 dolar seviyesine, gram altın 6 bin 723 liradn, gümüş 63.96 dolardan aıcı buluyor.

ABD-İran arasında Hürmüz Boğazı'na yönelik barış umutlarının sekteye uğrayacağına dair işaretlerin ardından 100 doların altına inen Brent petrol bir kez daha yukarı yönlü hareketlenerek 103.69 dolardan,

Bitcoin ise 84.008 dolardan işlem görüyor.