Son Mühür- Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, Ağustos 2026 dönemine ilişkin “Protestolu Senetler” raporunu yayımladı. Veriler, Türkiye genelinde senet protestolarının yüksek seviyesini koruduğunu gösterirken İzmir’in tablodaki yeri dikkat çekti.

İzmir tutarda yüzde 8’lik paya sahip

2026 yılının Ocak-Ağustos döneminde protesto edilen senetler il bazında incelendiğinde İzmir, hem adet hem de tutar açısından Türkiye’nin öne çıkan illeri arasında yer aldı.

Protesto edilen senet adedinde ilk beş il sırasıyla İstanbul, Konya, Ankara, İzmir ve Antalya oldu. Böylece İzmir, senet adedi açısından Türkiye genelinde 4’üncü sırada yer aldı. Parasal tutarda ise İzmir’in ağırlığı daha da dikkat çekici hale geldi.

Türkiye genelinde protesto edilen senet tutarının yüzde 21’i İstanbul’da gerçekleşirken, İzmir yüzde 8’lik payla Ankara ile birlikte ikinci sırada yer aldı. Konya’nın payı ise yüzde 7 olarak kaydedildi.

Ağustosta 11 milyar TL’lik senet protesto edildi

TBB Risk Merkezi verilerine göre Ağustos 2026’da Türkiye genelinde toplam 28 bin 967 adet senet protesto edildi. Bu senetlerin toplam parasal büyüklüğü ise 11 milyar TL’ye ulaştı.

Ağustos ayında protesto edilen senetlerin toplam tutarı bir önceki aya göre yüzde 3 geriledi. Senet adedinde de temmuz ayına kıyasla düşüş yaşandı. Buna karşın yılın ilk sekiz aylık verilerinde büyükşehirlerin protestolu senet tablosundaki ağırlığı devam etti.

İzmir’deki tablo dikkat çekiyor

İzmir’in Türkiye’deki protestolu senet tutarının yüzde 8’ini tek başına oluşturması, kent ekonomisi açısından raporun en dikkat çekici göstergelerinden biri oldu.

Özellikle İzmir’in protestolu senet adedinde Türkiye’de dördüncü sırada bulunmasına rağmen, tutar bakımından İstanbul’un ardından Ankara ile birlikte en yüksek paya sahip iller arasında bulunması dikkat çekti.

Protesto edilen senet tutarının Türkiye genelinde en düşük olduğu iller ise Tunceli, Kilis ve Bayburt olarak sıralandı.

TBB Risk Merkezi’nin protestolu senet istatistikleri, bankalar tarafından Risk Merkezi’ne bildirilen veriler üzerinden hazırlanıyor.