İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 17’sinin Sulh Ceza Hakimliği’ndeki işlemleri tamamlandı.

Hakimlik, 14 şüphelinin tutuklanmasına, 3 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Üç şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

14 kişi tutuklandı

Tutuklanan isimler şöyle:

— Murat Keçeci

— Furkan Baki

— Ramazan Erbey

— İlhan Aygül

— Selçuk Kahya

— Uğur Akkafa

— Samet Çetinel

— Salih Can Bülbül

— Celal Yarız

— İsmail Ege

— Lütfi Çetinel

— Berkan Gülen

— Mehmet Yıldırım

— Mehmet Erbey

Adli kontrol kararı verilenler;

— Büşra Alçelik

— Halil İbrahim Ege

— Gözde Hacıoğlu

Ne olmuştu?

Soruşturma, SPK'nın incelemeleri ve suç duyuruları doğrultusunda sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin başlatıldı. Başsavcılık tarafından daha önce MASAK'a gönderilen müzekkereyle Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin incelenmesi istendi. İnceleme kapsamına 2024'ten bugüne kadar gerçekleştirilen yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile para giriş-çıkışları da alındı.

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlığı hareketlerinin de incelendiği açıklanmıştı.

