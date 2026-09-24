Kamuoyunda “fon soruşturması” olarak adlandırılan sermaye piyasası soruşturması kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirtilen iki özel jet ve Serdar Turhan’a ait olduğu belirtilen bir yata el konulduğu öne sürüldü. Gazeteci İsmail Saymaz’ın paylaşımına göre; araçların toplam değerinin 1 milyar 800 milyon TL olduğu belirtildi

İki jet soruşturma kapsamına alındı

Sermaye piyasalarında başlatılan soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Gazeteci İsmail Saymaz’ın paylaşımına göre; kamuoyunda “fon soruşturması” olarak adlandırılan soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirtilen Bombardier BD-700-1A11 ile Bombardier Learjet 60 tipi iki özel jete el konuldu.

Lüks yata da el konuldu

Saymaz’ın paylaşımında deniz taşıtlarına yönelik de işlem yapıldığı belirtildi ve soruşturma kapsamında Serdar Turhan’a ait Benetti Oasis 34M lüks yata da el konulduğu belirtildi.

Toplam değer 1 milyar 800 milyon TL

İki jet ve yatın toplam değerini ise 1 milyar 800 milyon TL olduğu öne sürüldü.

Saymaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Fon soruşturmasında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait Bombardier BD-700-1A11 ile Bombardier Learjet 60 tipi iki özel jete ve Serdar Turhan’a ait Benetti Oasis 34M lüks yata el konuldu.

İki jet ve yatın toplam değer 1 milyar 800 milyon TL."

