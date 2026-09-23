Yemekteyiz Betül kimdir sorusu sofralara getirdiği renkli dokunuşlar ve titiz sunumlarıyla program takipçilerinin radarına girdi. Asıl mesleği öğretmenlik olan yarışmacı, aynı zamanda sosyal medyada ürettiği içeriklerle tanınıyor. Mutfaktaki becerisini estetik sofra düzeniyle harmanlayarak rakiplerinden yüksek puan toplamaya çalışıyor.

Haftanın final gününde dağıtılacak büyük para ödülünü kazanmak isteyen tecrübeli yarışmacı, masadaki eleştirilere karşı soğukkanlı duruşuyla biliniyor. Rakipleriyle girdiği lezzet polemikleri izleyiciden yoğun ilgi görüyor. Sunumlar göz dolduruyor.

Yemekteyiz Betül Hanım'ın Instagram hesabı nedir?

Yemekteyiz yarışmacısı Betül Hanım sosyal medya platformu Instagram'da Betüş'ün Renkli Dünyası ismiyle paylaşım yapıyor. Yaklaşık 37 bini aşkın takipçi kitlesine ulaşan yarışmacı, sayfasında şık sofra düzenleri, kahvaltı sunumları ve masa konseptlerine ağırlık veriyor.

Yarışmacı Profili Detaylar ve Bilgiler Yarışmacı Adı Betül Hanım Asıl Mesleği Öğretmen Ek Uğraşı Dijital İçerik Üreticisi Instagram Sayfası Betüş'ün Renkli Dünyası Takipçi Sayısı 37 binden fazla

Sosyal medya profilinde kendisini dijital içerik üreticisi olarak niteleyen yarışmacı, mutfak zevkini takipçileriyle paylaşıyor. Ekrana çıktığı ilk andan itibaren takipçi sayısı hızla yükselen Betül Hanım, lezzet kadar görselliğin de önemine inanıyor.

Meslek hayatı ve mutfaktaki iddiası

Öğretmenlik mesleğinin getirdiği planlı ve disiplinli çalışma tarzını yemek hazırlıklarına yansıtan Betül Hanım, mutfakta zamanı verimli kullanıyor. Menüsündeki her tabağı ayrı bir özenle servis eden yarışmacı, rakiplerinden gelen acımasız eleştirileri göğüslüyor.

Özel hayatına ilişkin yaş ve doğum tarihi gibi detayları henüz kamuoyuyla paylaşmayan yarışmacı, başarısıyla anılmayı arzuluyor. Yarışmada sergilediği tutarlı tavırlar puan tablosuna olumlu yansıyor. Hedef zirve.

Büyük ödül yolunda final beklentisi

Hafta boyunca aldığı puanlarla iddiasını koruyan Betül Hanım, cuma günkü finalde birinci gelmek istiyor. Menüsüyle beğeni toplayan yarışmacı, adaletli puanlamaya özen gösteriyor.

Büyük ödülü kazanması durumunda sosyal medya projelerini genişletmeyi planlayan Betül Hanım, mutfak tutkusunu sürdürmeyi hedefliyor. Kritik viraja girildi.