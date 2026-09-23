Alıkara 5. bölüm yayın tarihi, olay örgüsünün kilit noktaya gelmesiyle dizi severlerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Psikolog ile cinayet amirinin ortak mücadelesi yeni ipuçlarıyla sarsılacak. Tansiyon tavan yapıyor.
Hülya Gezer'in yönettiği Karga7 Pictures imzalı dizi, karanlık atmosferiyle çok izlenen içerikler arasına girdi. Yeni bölüm perşembe günü yayına girecek. Düğümler çözülüyor.
Alıkara 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Alıkara dizisinin 5. bölümü 24 Eylül 2026 Perşembe günü TOD platformunda izleyicilerin erişimine açılacak. Haftalık takvime uyan platform, yeni bölümü sabahın ilk saatlerinde kataloğuna ekleyecek. Yüzleşme heyecanla bekleniyor.
|Dizi Bilgisi
|Detaylar
|Yapım Adı
|Alıkara
|Yayın Platformu
|TOD Türkiye
|Yeni Bölüm Tarihi
|24 Eylül 2026 Perşembe
|Başrol Oyuncuları
|Miray Daner ve Halit Özgür Sarı
|Yönetmen ve Yapımcı
|Hülya Gezer / Karga7 Pictures
Yeni bölümde karanlık sırlar açığa çıkmaya başlayacak. Adli psikolog Işık ile cinayet amiri Deniz, zanlıların peşine düşerken kendi travmalarıyla da hesaplaşacak.
Alıkara dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var
Yapımın başrollerini Miray Daner adli psikolog Işık And rolüyle, Halit Özgür Sarı ise cinayet amiri Deniz Baran Dağ karakteriyle paylaşıyor. İkilinin ekran uyumu övgü topluyor.
Sezin Akbaşoğulları kilit rollerden birini canlandırırken kadroya Fatih Al, Gökhan Soylu, Can Atak, Bahadır Vatanoğlu ve Burak Güneş eşlik ediyor.
Gizem dolu hikayenin temel konusu
Alıkara, babasının kayboluşuyla sarsılan Işık ile yeğeninin şüpheli ölümünü aydınlatmaya çalışan Deniz'in yollarının birleşmesini anlatıyor. Olaylar aynı geçmişe bağlanıyor.
Işık insan psikolojisini çözümlerken Deniz somut delillerin peşinden koşuyor. Zıt yöntemlere sahip ikilinin gerçeği arama savaşı nefes kesiyor. Geçmişin sırları dökülüyor.