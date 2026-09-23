Elektrik süpürgesi evdeki tozu topluyor ancak zaman içinde kendi içinde de ciddi miktarda kir biriktiriyor. Hazne boşaltılsa bile filtre, boru ve başlıkta kalan tozlar cihazın performansını etkiliyor. Çalışırken ortaya çıkan kötü kokunun nedenlerinden biri de bu bölgelerde biriken kirler oluyor.

Süpürge temizliğinde birkaç noktaya dikkat etmek ise fark yaratıyor.

Hazneyi boşaltıp hemen yerine takmayın

Temizliğe ilk olarak toz haznesinden başlanmalı. Hazne tamamen boşaltıldıktan sonra cihazın kullanım talimatları kontrol edilmeli.

Üretici yıkanmasına izin veriyorsa hazne uygun şekilde temizlenmeli. Burada önemli bir ayrıntı var: Parça tamamen kurumadan süpürgeye takılmamalı. Kalan nem kötü kokuya, bazı modellerde ise teknik problemlere yol açar.

Asıl toz filtrelerde saklanıyor

Süpürgenin çekim performansını etkileyen bölümlerin başında filtreler geliyor. Zamanla burada biriken ince toz tabakası hava akışını olumsuz etkiler.

Yıkanabilir filtreler kullanım kılavuzundaki yönteme göre temizlenmeli ve tamamen kuruduktan sonra yerine yerleştirilmeli. Yıkanmayan filtrelerde ise su kullanılmamalı, üreticinin belirttiği temizlik veya değişim yöntemi izlenmeli.

Başlığa dolanan saçları temizleyin

Bir başka kritik nokta süpürgenin başlığı. Fırçaların çevresine dolanan saç, tüy ve ipler zaman içinde birikir.

Başlık çıkarıldıktan sonra fırça bölümü kontrol edilmeli ve biriken parçalar temizlenmeli. Özellikle evcil hayvan bulunan evlerde bu bölüm daha kısa sürede dolar.

Boruyu da kontrol etmek gerekiyor

Hazne ve filtre tertemiz görünse bile süpürge hâlâ yeterince çekmiyorsa boru kontrol edilmeli. İçeride kalan büyük toz parçaları veya farklı cisimler hava geçişini daraltır.

Borudaki tıkanıklık giderildiğinde hava akışı daha rahat hale gelir.

Çekim gücünün düşmesini beklemeyin

Elektrik süpürgesini yalnızca performansı düştüğünde temizlemek yerine belirli aralıklarla kontrol etmek daha doğru olur. Hazne, filtre, başlık ve borunun birlikte gözden geçirilmesi cihazın içinde biriken kirin büyümesini önler.

Ancak her süpürgenin filtre ve parça yapısı aynı değildir. Bu nedenle parçaları yıkamadan veya sökmeden önce modelin kullanım kılavuzundaki temizlik talimatlarına bakılması gerekir.