Yemekteyiz Alev Hanım kimdir sorusu yarışmacının masadaki iddialı çıkışları ve rakiplerine eleştirilerinin ardından aramalarda üst sıralara tırmandı. 37 yaşındaki yarışmacı, üslubuyla haftanın en çok konuşulan simalarından biri haline geldi. Hedef büyük ödül.

TV8 ekranlarında rakiplerinden yüksek puanlar toplayarak haftayı birinci bitirmek isteyen Yıldız, lezzet dengesine ve masa sunumuna büyük özen gösteriyor. Rekabet kızışıyor.

Alev Yıldız kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Alev Yıldız 37 yaşında, aslen Erzincanlı ve günlük hayatında petshop işletmeciliği yapıyor. Hayvansever kimliğiyle bilinen tecrübeli yarışmacı, bir çocuk annesi olarak hayat mücadelesini sürdürüyor. İşindeki disiplini mutfağa taşıyarak yüksek puanlar arıyor.

Yarışmacı Profili Bilgiler ve Detaylar Adı ve Soyadı Alev Yıldız Yaşı ve Memleketi 37 yaşında / Erzincanlı Mesleği Petshop işletmecisi Aile Durumu Bir çocuk annesi Yarıştığı Hafta 21 - 25 Eylül 2026

Düzenli olarak sporla ilgilenen Alev Hanım, zinde yaşam tarzıyla beğeni kazandı. Memleketinin yöresel lezzetlerine hakimiyeti sayesinde menüsüne özel tatlar ekliyor.

Yarışmadaki puan mücadelesi ve sofra stratejisi

Mutfakta zaman yönetimine önem veren Alev Yıldız, rakiplerinin puanlama taktiklerine lezzetleriyle yanıt veriyor. Masadaki tartışmalarda geri adım atmıyor.

Final gününe yaklaşılırken zirve yarışını sürdüren Yıldız, Zuhal Topal'ın puanlarını bekliyor. Cesur tercihleri haftanın kaderini belirleyecek.

Büyük ödüle giden yolda final heyecanı

Haftanın son günündeki puanlama öncesinde yarışmacılar kozlarını paylaşıyor. Alev Hanım kendi günündeki avantajı koruyarak birinci gelmeyi amaçlıyor.

Sosyal medyada çok konuşulan renkli yarışmacı, final sonrası işletmesine dönmeyi planlıyor. Cuma günü nefesler tutulacak.