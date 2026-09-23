Doğa yürüyüşlerinde karşılaşılan her renkli bitki göründüğü kadar masum değil. Halk arasında “yılan yastığı” veya “yılan yatağı” olarak bilinen Arum maculatum da bunlardan biri. Özellikle kırmızı-turuncu meyveleriyle dikkat çeken bitkinin tüketilmesi ciddi sağlık sorunlarına yol açar.

Kırmızı taneleri dikkat çekiyor

Yılan yastığı daha çok nemli orman altlarında, gölgelik bölgelerde ve yol kenarlarında kendiliğinden yetişiyor. Parlak yeşil yaprakları bulunan bitkinin meyveleri ilerleyen dönemde kırmızı ve turuncu tonlarına dönüyor.

Tam da bu görüntüsü nedeniyle özellikle doğada gezenlerin dikkatini çekiyor.

İçindeki kristaller tahrişe neden oluyor

Bitkinin bünyesinde kalsiyum oksalat kristalleri bulunuyor. Bu kristaller dokularda tahrişe yol açıyor.

Temas sonrasında ciltte kızarıklık, kaşıntı ve yanma görülür. Bitkinin ağıza alınması veya yenmesi ise çok daha ciddi sonuçlar doğurur. Dil, dudak ve boğazda şişme, mide ağrısı ve kusma ortaya çıkar. Boğazdaki şişlik nefes almayı da zorlaştırır.

Çocuklar ve evcil hayvanlar uzak tutulmalı

Yılan yastığıyla karşılaşıldığında bitkinin meyveleri kesinlikle yenmemeli, çocukların ve evcil hayvanların yaklaşmasına izin verilmemeli.

Çıplak elle temas edilmesi halinde eller bol su ve sabunla yıkanmalı, bu sırada göz ve ağız bölgesine dokunulmamalı.

Bitkinin yenmesi ya da temas sonrasında ciddi bir reaksiyon gelişmesi halinde ise vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalı; nefes almada güçlük gibi acil belirtilerde 112 aranmalı.

Renkli görüntüsüyle uzaktan dikkat çeken yılan yastığı, doğada “güzel görünüyor” diye dokunulmaması gereken bitkiler arasında yer alıyor.