Son Mühür/ Emine Kulak - Türkiye genelinde milyonlarca konut sahibini ilgilendiren önemli bir vergi düzenlemesi 2026 yılında hayata geçecek. Yeni uygulamayla birlikte emlak vergisinin matrahı artık belediyelerin belirlediği rayiç bedel üzerinden değil, gerçek piyasa değerine daha yakın bir şekilde hesaplanacak.



GERÇEK DEĞER DÖNEMİ BAŞLIYOR

Emlak vergisinde yıllardır süren düşük rayiç bedel uygulaması sona eriyor. Maliye Bakanlığı, gayrimenkul değerlerinin gerçek satış fiyatlarına daha yakın şekilde beyan edilmesini istiyor. Satış işlemlerinin banka üzerinden yürütülmesi ve vergilendirmenin de bu gerçek değerler üzerinden yapılması hedefleniyor.



“ARSA DEĞERLERİ, BİNANIN DEĞERLERİ DEĞİL”

Konu hakkında değerlendirmede bulunan İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, yeni sistemle her bölgenin farklı oranlarda etkileneceğini belirterek, “Her bölgenin kendine göre artış durumu farklı. Bu gerçek satış bedellerine yakın bir süreç. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de istediği gerçek değer üzerinden satış değerlerinin gösterilmesi. Gerçek değer üzerinden alım satım yapılması. Bankalar üzerinden de gerçek değer üzerinden vergilendirilmesi isteniyor. Ancak her 4 yılda bir ilgili belediyeler konu ile ilgili yeni değerleme rakamları çıkarılıyor. Bu söylenen değerler aslında arsa değerleri, binanın değerleri değil. Arsa metrekare birim değerleri hesaplanır. Bundan 4 yıl önce arsanın birim metrekare fiyatı örnek veriyorum 300 liraysa, şimdi 10 katı olsa 30 bin lira yapar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İklim Bakanlığı bina fiyatlarını belirler. Arsa maliyetleri de ilgili belediyeler ilgileniyor. Arsa maaliyetleri değişirse binanın maaliyeti artar. Çünkü arsa birim fiyatı üzerinden hesaplanıp, emlak beyan bedeli belirleniyor” dedi.



“EKİM AYINA KADAR İTİRAZ HAKKI VAR”

Yeni değerlemelerle ilgili itiraz süreci Ekim ayının ilk haftasına kadar devam edeceğini ancak bireysel itirazların pek sonuç getirmeyeceğini belirten Güleroğlu, “Önümüzdeki Ekim ayının il haftasına kadar itiraz süreçleri var. Herkes buna itiraz edebilir ama bireysel itiraz ile ciddi bir sonuç alınacağını düşünmüyorum. Hükümetin bu konu ile ilgili bir karar ya da hazırlık yapması lazım. Ne kadar kat arttırılabileceği yönünde ya da emlak beyanı oranları düşürülebilmesi ile ilgili çalışma yapılabilir. O zaman büyük bir avantaj sağlanır. Bana göre en doğru olan da budur. Bu işin çözümü budur” sözlerine yer verdi.



VERGİ KAÇIRMA DÖNEMİ BİTİYOR MU?

Gayrimenkul alım satım işlemlerinde yıllardır süregelen kayıt dışı ödeme uygulamalarına dikkat çekerek önemli uyarılarda bulunan Güleroğlu,” Örnek veriyorum. Bir alım yapıldığında yüzde 20’sini bankadan geri kalan yüzde 80’ini elden ödeyenler oluyor. Bunun amacı vergiyi az ödemek, emlak vergisinin üzerine çıkmamaktı. Bizim zaten Emlakçılar Odası olarak söylediğimiz de şu; eğer rakamları gerçek bir yere çekerseniz. Her 4 senede bir emlak vergilerini düzenlemelerine gerek kalmaz. Alım satım vergisini yüzde 2 alıcı yüzde 2 satıcı karşılıyor. Bu oranın düşürülmesi gerektiğini aynı zamanda gerçek değere çıktığında emlak beyanlarının da yükseleceğini söyledik. Bu oranın da düşürülmesini önerdik. Alım satımdan kaynaklı olarak da rant vergisi, gelir kazanç vergisi var. Ev 10 milyon liraya satılıyorsa ve 3 sene önce bu eve 1 milyon lira bütçe biçmişsen arada çıkan 9 milyon liranın yüzde 40’ı ile ilgili bir 4 milyona yakın vergi ödemek zorunda kalınıyor. Bu konu hakkında çalışma yapılması yönünde bir teklifte bulunduk. Bunlar yapılırsa ülkede emlak ve gayrimenkulle ilgili hiçbir sorun kalmaz. Bir tarafta gayrimenkul fiyatlarının artarsa, bir tarafta vergi oranları aynı şekilde kalırsa vatandaş bu konuda çok ciddi sıkıntı yaşar” dedi.