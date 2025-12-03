Eğitimciler, 8. Dönem Toplu Sözleşme'ye göre yüzde 11'lik sabit zammın yanı sıra enflasyon farkından yararlanıyor. Beş aylık verilerle fark yüzde 5,91 olarak kesinleşti. Yıl sonu enflasyon tahminleri yüzde 29-31 arasında değişirken, toplam artış yüzde 16,88 ile yüzde 18,7 bandında şekilleniyor. Taban aylığa ayrıca 1000 TL ek ödeme ekleniyor. Bu gelişme, öğretmenlerin alım gücünü kısmen koruyor. TÜİK verilerine göre kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 31,07 olarak gerçekleşti.

Öğretmen Maaş Zam Oranı Hesaplaması

Ocak zammı, son altı aylık enflasyonun toplu sözleşmedeki yüzde 8'i aşan kısmını kapsıyor. Kasım verileriyle beş aylık kümülatif artış yüzde 11,21 oldu. Temmuzda yüzde 2,06, Ağustos'ta yüzde 2,04, Eylül'de yüzde 3,23 ve Ekim'de yüzde 2,55 olarak kaydedildi. Aralık enflasyonu eklendiğinde kesin oran ortaya çıkacak.

Merkez Bankası'nın yüzde 29'luk yıl sonu tahmini baz alınırsa enflasyon farkı yüzde 5,79'a ulaşıyor. Toplam zam yüzde 16,79 oluyor. Yüzde 31 tahminde ise fark yüzde 6,91 ve toplam yüzde 17,91'e çıkıyor. Hesaplamalar, brüt maaşlara dayanıyor ve net tutarlar kesintilerle azalıyor. Ek 1000 TL, tüm kademelerde eşit yansıyor.

TÜİK'in 3 Ocak'taki Aralık açıklaması, zamlı maaşları netleştirecek. Eğitim sendikaları, oranların enflasyon karşısında yetersiz kaldığını dile getiriyor. Zam, döner sermaye ve ek ders ücretlerini etkilemiyor. Yüz binlerce öğretmen, bu artışla bütçelerini yenileyecek.

Derece ve Kademeye Göre Zamlı Öğretmen Maaş Tablosu

Aşağıdaki tablo, mevcut maaşlara yüzde 16,91'lik zam oranı uygulanarak hazırlandı. Hesaplamalar, Merkez Bankası'nın yüzde 29'luk tahminiyle uyumlu ve brüt tutarlara göre yapıldı. Net maaşlar, vergi dilimine göre yüzde 15-20 düşük kalıyor. Aralık verisiyle güncellenecek.

Unvan Derece/Kademe Mevcut Maaş (TL) Zam Oranı (%) Zamlı Yeni Maaş (TL) +1000 TL Ek (TL) Öğretmen 1/4 61.146,00 20,50 73.681,00 74.681,00 Uzman Öğretmen 1/4 67.776,00 20,50 81.670,00 82.670,00 Başöğretmen 1/4 74.490,00 20,50 89.780,00 90.780,00 Öğretmen 9/1 56.518,00 20,50 68.105,00 69.105,00

Bu tutarlar, standart tazminatlarla hesaplandı. Örneğin, 1/4 derecesindeki öğretmenin maaşı 61.146 TL'den 74.681 TL'ye çıkıyor. Uzman öğretmenlerde kıdem primi ekstra katkı sağlıyor. Başöğretmenler, en yüksek kademede yüzde 21'e yakın net artış yaşıyor. Ek ders saatleri, maaşı aylık 6-8 bin TL yukarı taşıyabiliyor.

Yüzde 20,50'lik senaryoda en düşük öğretmen maaşı 69 bin TL bandına oturuyor. Tablo, enflasyon farkının otomatik yansımasını gösteriyor. Yeni mezun öğretmenler, başlangıçta 69 bin TL'yi zorlarken, deneyimliler 82 bin TL'yi geçiyor.

Ocak 2026 Öğretmen Zamlarının Etkileri

Zamlı maaşlar, Ocak ayının ilk haftasında hesaplara yansıyacak. En düşük öğretmen maaşı 69 bin TL civarına yükselecek. Bu artış, çocuk yardımı ve aile desteğiyle güçleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı, 1 milyona yakın eğitimciyi kapsayan düzenlemeyi uygulayacak.

Piyasa enflasyonu, maaş zamlarını kısmen eritiyor. Sendikalar, ek refah payı için çağrı yapıyor. Aralık enflasyonu düşük olursa oranlar korunur, yüksek olursa yüzde 22'ye yaklaşır. Öğretmenler, yeni tutarlarla okul giderlerini ve aile bütçelerini dengeliyor.

Yıl sonu tahminleri, zam tartışmalarını canlı tutuyor. Hükümet, bütçe dengesini enflasyon farkıyla sağlıyor. Bu sistem, 2025'teki gibi otomatik koruma sunuyor. Eğitimciler, Ocak bordrolarını beklerken ekonomik göstergeleri takip ediyor.