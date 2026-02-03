Geçtiğimiz yıl Tesla Model Y ve Togg modelleriyle şekillenen elektrikli araç pazarı, 2026'nın başında bambaşka bir tablo çizdi. BYD'nin farklı segmentlerdeki modelleri ilk onda tam dört kez görünürken, yerli üretici Togg da iki modeliyle listede kendine yer buldu.

BYD Atto 2 elektrikli otomobil satışlarında lider

Ocak ayının en çok satan elektrikli otomobili BYD Atto 2 oldu. Kompakt SUV segmentindeki model, 1.382 adet satışla rakiplerini geride bıraktı. İkinci sırada yine bir BYD modeli olan Sealion 7 yer alırken, bu araç 1.217 adet satış rakamına ulaştı.

Yerli üretici Togg ise T10X modeliyle üçüncü sıraya yerleşti. 1.090 adet satılan T10X'in ardından Togg'un sedan modeli T10F 939 adetle dördüncü oldu. Güney Koreli KG Mobility'nin Torres modeli ise 910 satışla ilk beşi tamamladı.

Ocak 2026 elektrikli otomobil satış listesi

Türkiye'de ocak ayında en çok satılan sıfır elektrikli otomobil modelleri ve satış adetleri şöyle sıralandı:

BYD Atto 2 – 1.382 adet BYD Sealion 7 – 1.217 adet Togg T10X – 1.090 adet Togg T10F – 939 adet KG Mobility Torres – 910 adet BYD Seal U – 596 adet Volvo EX30 – 587 adet Tesla Model Y – 490 adet Mini Countryman – 324 adet BYD Seal – 283 adet

Tesla liderliğini BYD'ye kaptırdı

Geçen yılın tartışmasız lideri Tesla Model Y, 2026'nın ilk ayında sekizinci sıraya geriledi. Sadece 490 adet satılan Model Y, 2025 yılı genelinde 31.509 adetle zirvede yer almıştı. Bu düşüş, Amerikan üreticisinin Türkiye pazarındaki konumunu yeniden değerlendirmesine neden olabilir.

2025 yılında hangi elektrikli araçlar çok sattı

Karşılaştırma yapabilmek adına 2025 yılının tamamında en çok satan elektrikli otomobil modellerine bakmak gerekiyor. Geçen yılın liderleri şöyle sıralanmıştı:

Tesla Model Y – 31.509 adet Togg T10X – 27.583 adet Togg T10F – 11.437 adet Mini Countryman – 9.418 adet KG Mobility Torres – 8.416 adet Kia EV3 – 7.654 adet BYD Atto 3 – 6.346 adet Opel Frontera – 5.765 adet BYD Seal U – 4.522 adet Hyundai Ioniq 5 – 4.186 adet

Elektrikli araç pazarında rekabet kızışıyor

BYD'nin ocak ayındaki performansı, Çinli üreticinin Türkiye pazarındaki iddiasını net biçimde ortaya koyuyor. Uygun fiyat politikası ve geniş model yelpazesiyle dikkat çeken marka, yılın geri kalanında da bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor. Togg ise yerli üretici olmanın avantajıyla ikinci ve üçüncü sıralardaki yerini korumaya devam ediyor.