Bakanlığın 10 Temmuz 2026'da güncellediği "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesi, tüketici güvenliğini yakından ilgilendiren yeni verileri ortaya koydu. Ülke genelinde yürütülen gıda denetimlerinde alınan numunelerin laboratuvar analizleri sonucunda iki siyah çay markasında mevzuata aykırı boya maddesi bulundu. Kurum, halk sağlığını korumak ve şeffaflığı sağlamak amacıyla uygunsuzluk barındıran ürünlerin üretim yeri detaylarını resmen açıkladı.

HANGİ ÇAY MARKASINDA BOYA VAR?

Tarım ve Orman Bakanlığının son listesine göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın ürettiği çaylarda yabancı maddeye rastlandı. Gıdada kullanılması yasaklanan boyayı barındıran ürünler Nurçay Filiz Siyah Çay ve Nurçay Altın Başak Siyah Çay olarak duyuruldu. Kurumun incelemelerinde bu ürünlerde sadece boya maddesine rastlandı, farklı bir kusur bildirilmedi.

İKİ ÇAY MARKASINDA BOYA TESPİTİ HANGİ KANUNA GÖRE AÇIKLANDI?

Gıda denetim sonuçları 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'nun 31'inci maddesinin 6'ncı fıkrasına dayanılarak kamuoyuna ilan ediliyor. Bu madde, insan sağlığını etkileyecek düzeyde uygunsuzluk barındıran gıda ürünlerinin ifşa edilmesine olanak tanıyor. Bakanlık, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için Türkiye genelindeki laboratuvar analizlerini ve saha denetimlerini aralıksız sürdürüyor.