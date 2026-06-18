2025-2026 eğitim öğretim yılının son zili 26 Haziran Cuma günü çalacak. Milyonlarca öğrenci karne sevinci yaşamaya hazırlanırken, öğretmenler ise mesleki çalışma döneminin nasıl olacağını merak ediyor. Bayram tatilleri ve ara tatillerin akademik takvimi sıkıştırması sebebiyle haziran ayının neredeyse tamamına yayılan eğitim süreci, her yıl yaklaşık bir hafta süren seminer döneminin süresini değiştirdi. Öğretmenler şimdi seminerlerin okullarda mı yoksa Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden mi yapılacağını araştırıyor. Peki, öğretmen seminerleri ne zaman başlıyor? Mesleki çalışmalar çevrim içi mi yoksa yüz yüze mi yapılacak? İşte çok merak edilen o soruların yanıtları...

29-30 HAZİRAN ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

Karnelerin verilmesiyle başlayacak olan seminer döneminin nasıl uygulanacağı, bir milyondan fazla öğretmenin en büyük gündem maddesi haline geldi. Mesleki çalışmaların online mi yoksa okullarda yüz yüze mi yapılacağına dair MEB'den henüz resmi bir açıklama gelmedi. Geçmiş yıllarda bakanlığın bazı dönemlerde seminerleri Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden dijital ortamda, bazı dönemlerde ise fiziki olarak okul binalarında gerçekleştirdiği biliniyor. Bu nedenle her iki ihtimal de şu an için masada duruyor.

ÖĞRETMENLERİN YIL SONU SEMİNER TAKVİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu eğitim-öğretim yılı 26 Haziran Cuma günü öğrencilere karnelerin dağıtılmasıyla sona erecek. Okulların kapanmasının hemen ardından gelen hafta başında, eğitimcilerin mesai süreci devam edecek. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmalarına 29 Haziran Pazartesi günü başlaması planlanıyor. Takvime göre bu çalışmalar 30 Haziran Salı günü de devam ederek tamamlanacak.