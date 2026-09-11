CNP Film imzalı yapım, yedi yıllık derin bir ayrılığın ardından yolları yeniden kesişen Mirza ile Leyla'nın intikam ve tutku dolu serüvenini ekrana taşıyor. Murat Ünalmış ile Özge Özacar'ın başrolleri paylaştığı dizi, ilk bölüm reytingleriyle sezona güçlü bir giriş yaptı.

Diziseverlerin merakla beklediği yayın takvimi resmiyet kazandı. Yapım ekibi ve kanal yönetimi, ikinci bölümün yayın gününde herhangi bir değişiklik yapmadı. Geri sayım başladı.

Sevdan Bir Ateş yeni bölüm ne zaman, hangi gün ekrana geliyor?

Sevdan Bir Ateş dizisinin 2. bölümü 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanacak.

Her hafta çarşamba akşamları izleyiciyle buluşacak olan yapım, prime time kuşağında reyting yarışına ağırlığını koyacak. Yayın akışında son dakika değişikliği yaşanmaması halinde yeni bölümler kesintisiz sürecek. Heyecan doruğa tırmandı.

Yayın Bilgisi Ekran Detayı Yayıncı kanal Show TV Yeni bölüm tarihi 16 Eylül 2026 Çarşamba Başlama saati 20.00 Yapım şirketi CNP Film Çekim yerleri Kapadokya (Nevşehir) ve Suriye hattı

Sevdan Bir Ateş konusu nedir ve nerede çekiliyor?

Sevdan Bir Ateş, kaçırılan yeğenini kurtarmak için sınır ötesine geçen Mirza Kozaklı'nın, öldü sandığı eski aşkı Leyla ile yeniden karşılaşmasını ve aileler arasındaki kan davasını anlatıyor.

Nevşehir'in tarihi Kapadokya bölgesinde ve peri bacaları arasında çekilen yapım, Halep hattına uzanan aksiyon dolu sahneleriyle de temposunu koruyor. Yılların ardından alevlenen yüzleşme, iki aşığın kaderini yeniden yazıyor. İpler tamamen gerildi.

Sevdan Bir Ateş oyuncu kadrosunda kimler var?

Sevdan Bir Ateş oyuncu kadrosunda Mirza Kozaklı rolünü Murat Ünalmış, Leyla Kızılırmak karakterini ise Özge Özacar canlandırıyor.

Dizinin geniş oyuncu kadrosunda Gökçe Eyüboğlu, Sitare Akbaş, Yeşim Gül, Taner Rumeli ve İsmail Hakkı gibi güçlü isimler görev yapıyor. Kozaklı hanedanının sert hesaplaşmalarını yansıtan karakterler, çarşamba akşamları ekrandaki fırtınayı büyütecek. Ekran başındakiler nefesini tuttu.