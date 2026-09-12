Diziseverlerin yoğun şekilde araştırdığı Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi ve yeni sezon başlayacak mı soruları resmi açıklamalarla netleşti. 5 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan 751. bölümüyle 20. sezonuna nokta koyan fenomen dizi, yaz aylarında yapım ve kanal kanadında yürütülen kritik toplantıların merkezinde yer aldı. Ekran başındakiler kulislerden sızan kararları bekliyor.

D Media ile Kanal D yönetiminin yeni yayın dönemi planlaması, Rıza Baba ve ekibinin serüvenini doğrudan etkiledi. Yirmi yıllık ekran alışkanlığına sahip izleyiciler, cuma akşamları başlayan yeni sezon yapımları karşısında efsane polisiye dizisinin dönüş takvimini sorguluyor.

Arka Sokaklar bitti mi ve final yaptı mı?

Arka Sokaklar dizisi, 20. sezonunun ardından Kanal D ve yapım şirketi D Media'nın ortak değerlendirmesiyle projeye devam etmeme kararı alması sonucu resmen final yaptı.

Efsane yapımın ilk senaristi Ozan Yurdakul, sosyal medya hesabından yaptığı resmi paylaşımla 20 yıllık ekran serüveninin sona erdiğini kamuoyuna duyurdu. Yurdakul açıklamasında, projenin seyircisine ekranda hakkıyla veda edememesinden ötürü derin üzüntü duyduklarını belirtti. 751 hafta boyunca kesintisiz süren maraton böylece sessiz sedasız noktalandı.

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Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak?

Arka Sokaklar dizisi için şu aşamada planlanan ya da sete çıkmış yeni bir 21. sezon çalışması bulunmuyor.

Kanal D, cuma akşamı prime time kuşağını yeni yayın döneminde alternatif projeler ve iddialı dizilerle doldurma yolunu seçti. Kulislerde efsane projenin farklı bir dijital platforma ya da başka bir televizyon kanalına transfer olabileceği yönündeki söylentiler konuşulsa da henüz atılmış resmi bir imza yer almıyor. Dolayısıyla eylül ayında yeni bölüm yayını gerçekleşmiyor.

20 yıllık ekran serüveni neden sona erdi?

Ekranların rekortmen yapımının veda etmesinde, yükselen yapım maliyetleri ve kanal yönetiminin cuma akşamı kuşağında taze projelere yer açma isteği belirleyici rol oynadı.

Zafer Ergin, Şevket Çoruh ve Özgür Ozan gibi usta aktörlerin hayat verdiği karakterlerle büyüyen iki nesil, 751 bölüm boyunca suçla mücadelenin ekran yüzüne tanıklık etti. Yapım ekibinin veda mesajında jeneriğe atıf yaparak "Sahiden artık her şey bambaşka" vurgusu yapması, televizyon dünyasında bir devrin resmen kapandığını kanıtladı. Ekranlarda bir efsane noktalandı.