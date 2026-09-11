Yeni yayın dönemine adım atan kanallarda dizi ve program kuşakları baştan aşağı yenileniyor. ATV ekranlarında yaz aylarında salı, çarşamba ve perşembe günleri prime time kuşağını dolduran yarışma, yeni sezon projelerinin başlamasıyla birlikte yerini iddialı yapımlara bıraktı. Ekran takvimi sil baştan kuruldu.

Yarışmanın ekran macerasının tamamen sona erip ermediği ve yeni bölümlerin hangi günlerde döneceği resmi yayın planıyla netleşti. Gözler kanal yönetiminin kararına çevrildi.

Var Mısın Yok Musun bitti mi ve final yaptı mı?

Var Mısın Yok Musun yarışması yayından tamamen kaldırılmadı ve yapım şirketi ya da kanal tarafından ilan edilmiş resmi bir final kararı bulunmuyor.

Televizyon kulislerinden edinilen bilgilere göre program, eylül ayıyla başlayan kış sezonu dizileri sebebiyle geçici bir yayın molasına girdi. Kanal yönetimi, yaz boyu yüksek izlenme oranları yakalayan yapımın fişini çekmek yerine yayın gününü değiştirmeyi değerlendiriyor. Kutular şimdilik kilitli bekliyor.

Yayın Parametresi Ekran ve Yayın Bilgisi Yayıncı kanal ATV Sunucu Esra Erol Final durumu Resmi final açıklaması yok Yayın aralığı Kış dizileri nedeniyle geçici mola Güncel akıştaki diziler Mercan Köşk, A.B.İ, Aşk ve Taht

Var Mısın Yok Musun neden yayınlanmıyor?

Var Mısın Yok Musun yarışmasının ekranlara gelmeme sebebi, ATV'nin eylül ayı itibarıyla kış sezonu dizilerini prime time kuşağında yayına sürmesi oldu.

Kanalın akşam kuşağında Mercan Köşk, A.B.İ ve Aşk ve Taht gibi yüksek bütçeli yapımların yer alması, haftalık yarışma takvimini sıkıştırdı. Hafta içi gündüz kuşağında canlı yayınlanan Esra Erol'da programının yoğun temposu da takvim düzenlemesinde rol oynuyor. Akşam kuşağında dengeler değişti.

Var Mısın Yok Musun yeni bölümü ne zaman ekrana gelecek?

Var Mısın Yok Musun programının yeni bölümlerinin, kanal yayın akışında yapılacak gün revizyonunun ardından ekim ayı içinde hafta sonu kuşağında dönmesi bekleniyor.

Gelecek bölümlerin tanıtım hazırlıkları sürerken, yapım ekibi çekim takvimini kanalın boşalan yayın pencerelerine göre ayarlıyor. Yayıncı kuruluş, yeni bölüm gününü ve saatini resmi internet sitesi ile sosyal medya hesapları üzerinden duyuracak. Yarışmacılar sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.