UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında Union SG ile karşılaştı ve mücadeleyi 1-0'lık skorla kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle Devler Ligi'ndeki 3 maçlık yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu. Maç sonrası basın toplantısında teknik direktör Okan Buruk, sakatlık durumu ve 21 Aralık'ta başlayacak Afrika Uluslar Kupası hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Okan Buruk: "Afrika Kupası için 4 oyuncumuz gidebilir"

Okan Buruk, Galatasaray'da sakatlıkları devam eden oyuncular hakkında açıklamalar yaptı. Buruk, "Oyuncularımızı tam iyileştirmeye başlayacağız ve sonrasında Afrika Uluslar Kupası'na gidecekler. 4 oyuncumuz muhtemelen Afrika Kupası'nda yer alacak. Kasımpaşa maçında olmayacaklar ancak Antalyaspor deplasmanında sahada olabilirler. Bir sonraki Avrupa maçına yetişebilecek gibi görünüyorlar" dedi.

Fenerbahçe derbisine yönelik hazırlıklar

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak Fenerbahçe derbisine yönelik de açıklamalar yapan Buruk, sakat oyuncularının bu önemli maç için yetiştirilmesi gerektiğini belirtti. "Fenerbahçe maçına 6 günlük bir süre var. Lemina, Osimhen ve Yunus’u derbiye yetiştirmeye çalışacağız" diyerek, takımın bu kritik karşılaşma için hazırlıklarını sürdürdüğünü ifade etti.

Galatasaray, Union SG maçında neden yenildi?

Galatasaray, Union SG karşısında 1-0'lık mağlubiyetle sahadan ayrılırken, şampiyonlar ligi grubundaki mücadelesinde önemli bir yara aldı. Okan Buruk'un açıklamaları, oyuncularının fiziksel durumları ve yaklaşan Afrika Uluslar Kupası'na dair planlarını gözler önüne serdi. Takımın derbiye doğru sakat oyuncuları yetiştirme hedefi, bu dönemdeki en büyük zorluklardan biri olarak öne çıkıyor.