Son Mühür- Enflasyon tahminlerine göre, ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yaklaşık yüzde 13,3 oranında artış yapılması öngörülüyor. Bu artış gerçekleşirse, mevcut durumda 16 bin 564 lira olan en düşük emekli maaşı 19 bin 126 liraya yükselecek. Kesin zam oranları ise kasım ve aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

Merkez Bankası anketi zam oranlarını işaret ediyor

Merkez Bankası'nın kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, memur ve emekli maaşlarında ocak ayında uygulanacak zam oranlarına ilişkin önemli ipuçları verdi. Ankete göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin maaşlarına yüzde 13,3; memurların ise yüzde 19,77 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Kasım ve Aralık enflasyonu belirleyici

Emekli ve memur maaşlarında ocak ayı zammını belirleyecek kasım ve aralık enflasyonuna ilişkin beklentiler netleşmeye başladı. 68 katılımcıyla gerçekleştirilen ankete göre, kasım ayı enflasyon tahmini yüzde 1,59, aralık ayı tahmini ise yüzde 1,16 olarak öngörülüyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi ise ekim ayındaki yüzde 31,77’den yüzde 32,30’a yükseldi.

Dört aylık enflasyon artışı garantili

Temmuz ayında yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 olarak gerçekleşen aylık enflasyon verileriyle birlikte dört aylık artış yüzde 10,25 olarak kaydedildi. Bu durum, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin yüzde 10,25’lik zammı, memur ve memur emeklilerinin ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11’lik payla birlikte toplam yüzde 16,55 artışı şimdiden garanti altına almasını sağladı.

Ocak ayı zam beklentisi

Merkez Bankası anketine göre, altı aylık enflasyon yüzde 13,3’e ulaşırsa, ocak ayında beklenen zamlar şöyle olacak:

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri: yüzde 13,3

Memur ve memur emeklileri: yüzde 19,77

Bu artışla birlikte, en düşük emekli maaşının 19 bin 126 lira seviyesine çıkması öngörülüyor. Zam oranları, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.