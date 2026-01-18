"1919 senesi Mayıs’ının 19’uncu günü Samsun’a çıktım” cümlesinde kaç kelimede yazım yanlışı vardır? 100 bin lira değerindeki sorunun yanıtı merak ediliyor.

Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 100 bin lira değerindeki dilbilgisi sorusu büyük merak uyandırdı. İşte o soru ve yanıtı.

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Sorunun doğru yanıtı A olacak yani sıfır. Cümlenin yazılışında bir hata yok.

Kim Milyoner Olmak İster yarışması hakkında bilgi

Kim Milyoner Olmak İster, İngiltere'de 1998 yılında başlayan "Who Wants to Be a Millionaire?" formatının Türkiye versiyonudur. Yarışma, genel kültür sorularıyla yarışmacıların büyük para ödülü kazanmaya çalıştığı bir bilgi yarışması.

Format: Yarışmacılar 15 soruyu doğru yanıtlayarak büyük ödüle ulaşmaya çalışır. Sorular giderek zorlaşır ve her doğru cevap daha yüksek para ödülü getirir. Yarışmacılar zorlandıklarında "50:50" (iki şıkkın elenmesi), "seyirciye sorma" ve "telefon jokeri" gibi yardım haklarını kullanabilir.

Oktay Kaynarca dönemi: Oktay Kaynarca, Türkiye'nin en sevilen oyuncularından biridir. "Kurtlar Vadisi" dizisindeki Polat Alemdar rolüyle büyük üne kavuşmuştur. Kim Milyoner Olmak İster'in sunuculuğunu üstlenmesi, programın popülaritesine katkı sağladı. Kaynarca'nın samimi ve sıcak üslubu, yarışmacılarla kurduğu doğal iletişim, programın izleyiciler tarafından beğenilmesinde önemli rol oynuyor.

Yayın bilgisi: Program ATV kanalında yayınlanıyor.